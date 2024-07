Maternidade Carmela Dutra completa 69 anos com investimentos do Governo do Estado

Foto: Divulgação Ascom/SES

A Maternidade Carmela Dutra (MCD), em Florianópolis, celebra 69 anos de dedicação e cuidados com a saúde da mulher e do recém-nascido. Nesta quarta-feira, 3, o aniversário da instituição própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) será comemorado com novos equipamentos, reformas e conquistas que vão aprimorar ainda mais os serviços prestados. Com investimentos do Governo do Estado e o empenho do voluntariado, a MCD continua a expandir sua capacidade, garantindo que pacientes recebam atendimento em um ambiente seguro e acolhedor.

“Hoje celebramos os 69 anos da nossa Maternidade Carmela Dutra, ela que é símbolo da mulher e do recém-nascido. O Governo do Estado está investindo nas adequações e na melhora do ambiente para as mães, para o recém-nascido e para os profissionais. Deixo meu grande abraço para todos que fazem parte da Carmela Dutra, para que juntos possamos cada vez mais ter essa referência em todo o nosso estado de Santa Catarina”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Os novos equipamentos adquiridos já estão sendo utilizados, proporcionando maior conforto aos médicos e pacientes. Entre os aparelhos destacam-se 58 bombas de infusão para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), duas autoclaves, cinco camas PPP, uma unidade de fototerapia a LED e um mamógrafo digital de alta resolução. Este último, além de reduzir o tempo de exame e a exposição à radiação, proporciona diagnósticos mais precisos graças aos monitores de alta resolução.

Foto: Reprodução/Secom SC

As reformas também foram abrangentes: a UTI Neonatal foi modernizada com a adequação da rede de gases medicinais e vácuo, o Centro Obstétrico e o Banco de Leite e Lactário foram reformados e ampliados, as paredes de setores internos foram recuperadas e receberam nova pintura. Além disso, foram construídos um novo abrigo para resíduos e uma nova sala de espera, melhorias que buscam beneficiar tanto pacientes quanto profissionais.

Foto: Reprodução/Secom SC

“A Maternidade Carmela Dutra não é apenas sinônimo de nascimento. Atendemos pacientes de todos os municípios de Santa Catarina nas especialidades de obstetrícia, ginecologia e mastologia. Hoje somos referência estadual em cirurgias ginecológicas e oncológicas, e também em gravidez de alto risco. O serviço de neonatologia da maternidade é referência no atendimento aos recém-nascidos”, reforça o diretor Gilberto Seemann. “Diante desse quadro, foi muito importante a realização dessas obras e aquisição de novos equipamentos. Por exemplo, o novo mamógrafo que possibilita diagnósticos mais precisos”, completa.

Inaugurada em 3 de Julho de 1955, foi a primeira maternidade pública de Santa Catarina. Iniciou as internações obstétricas em 1956, com 79 leitos, e sua administração foi entregue às irmãs da Divina Providência. Hoje, é uma das 13 unidades administradas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Marcada pela tradição, a Carmela, como é conhecida, tornou-se ao longo dos anos símbolo de quem nasceu na Ilha de Santa Catarina.

Comemorações

Para celebrar a data, haverá uma comemoração para os funcionários nesta quarta-feira. Na quinta-feira, 4, está programado um almoço especial às 12h e uma missa às 16h.