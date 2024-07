RS teve criação de 47 mil empregos nos cinco primeiros meses de 2024

O Rio Grande do Sul teve saldo positivo na criação de empregos entre janeiro e maio de 2024. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. Conforme o levantamento, houve 675.057 admissões e 627.932 demissões no período.

Porto Alegre foi o município que mais gerou vagas com carteira assinada nos cinco primeiros meses do ano, com quase 6 mil novos postos. O número é resultado de 110.816 contratações e 104.906 desligamentos.

Em maio, impactado pela enchente histórica, o Estado perdeu 22,2 mil postos com carteira assinada. A indústria apresentou saldo negativo de 6.586 vagas de trabalho formais. O comércio teve queda de 5.520 vagas, seguido da agropecuária, com menos 4.318 postos.