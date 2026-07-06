Comissão aprova autorização para governos custearem água e luz de feiras

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que autoriza os governos estaduais e municipais a assumirem os custos de fornecimento de água e luz para o funcionamento de feiras públicas.

O texto aprovado é a versão do relator, deputado Eriberto Medeiros (PSB-PE), para o Projeto de Lei 2349/22 , do deputado José Nelto (União-GO). Eriberto Medeiros apresentou três emendas, promovendo ajustes na redação original.

A proposta beneficia feiras livres, permanentes, itinerantes, de artesanato e de produtores rurais. As mudanças feitas pelo relator retiraram a obrigatoriedade do custeio e o limite de valor e transformaram a medida sugerida em autorização.

Próximos passos

O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.