Após esforço do Estado, Cepon é devidamente habilitado para cirurgias pelo Ministério da Saúde

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / SECOM

Depois de seis anos, o Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), unidade do Governo no Estado, foi finalmente habilitado pelo Ministério da Saúde para a realização de cirurgias oncológicas. A portaria nº 4.063 foi publicada no Diário da União na segunda quinzena de junho. Inaugurado em 2018, o centro cirúrgico do Cepon operou 16.505 pacientes até o final 2023, graças a investimentos do Governo de Santa Catarina no montante de R$ 20,3 milhões.

O Estado custeia os procedimentos no Cepon desde 2018 e, até então, não havia sido habilitado pelo Ministério da Saúde. Agora com a habilitação, o Governo Federal pode custear as cirurgias. “Desde o início desta gestão, a Secretaria de Estado da Saúde vinha trabalhando pela habilitação do serviço o quanto antes. Esta ação contou com o apoio fundamental do Fórum Parlamentar Catarinense (senadores e deputados federais). Uma iniciativa que demos continuidade para que o Ministério da Saúde reconhecesse o serviço realizado na unidade. O Cepon é referência em tratamento contra o câncer em Santa Catarina e no Brasil, além disso atendeu quase 54 mil pacientes em 2023. É uma unidade fundamental no atendimento oncológico no Estado”, explica o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Referência no tratamento oncológico em Santa Catarina e Centro de Referência da Organização Mundial de Saúde (OMS) para Medicina Paliativa no Brasil, o Cepon realiza cirurgias oncológicas de média e alta complexidade. As especialidades atendidas são: Ginecologia, Mastologia, Hematologia, Ortopedia e Tumores Ósseos, Urologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Aparelho Digestivo,Cirurgia Oncológica e Cirurgia torácica, anestesiologia.

Para realizar os procedimentos, a instituição conta com o apoio de tecnologias avançadas. Entre elas, uma plataforma de vídeo com resolução 4K e fluorescência com Indocianina Verde (ICG), adquirida em 2023. Essa tecnologia permite que o cirurgião visualize a circulação, reduzindo o risco de complicações durante o procedimento e garantindo mais confiança na tomada de decisões cirúrgicas. Em Santa Catarina, o Cepon é o primeiro hospital 100% SUS a contar com o equipamento.

Para a diretora do Cepon, Mary Anne Taves, o desempenho do hospital em prestar assistência oncológica de qualidade representa vidas salvas e famílias que receberam esperança em meio à luta contra o câncer. “O Cepon não apenas realiza cirurgias, mas também proporciona cuidado e qualidade de vida a milhares de pacientes ao longo desses seis anos. Por meio do Governo do Estado, estamos comprometidos com a excelência, com a busca contínua por avanços e com o cuidado integral dos pacientes. Este é um trabalho de equipe e desempenha um papel fundamental na jornada do paciente”, afirma.

A cirurgia é um braço fundamental no tratamento do câncer, aplicada em mais de 30% dos casos. Durante o período de janeiro a dezembro de 2023, o Cepon registrou um aumento expressivo no número de consultas e cirurgias para tratamento de câncer. Foi ampliado em 6.031 consultas médicas ambulatoriais especializadas, o que representa um crescimento de 11% se comparado ao ano de 2022. Também teve aumento de 37% em cirurgias oncológicas de média e alta complexidade, executando 3.546 cirurgias em 2023 e atendendo 53.906 pacientes.