Dra. Tedesco lança programa social “Cada face uma história”

A violência doméstica é um problema persistente no Brasil que afeta milhares de mulheres e, a cada ano, o país registra números alarmantes. Essa agressão pode se manifestar de diversas formas, incluindo violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

De acordo com informações da 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Instituto DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência (OMV), 68% das brasileiras têm uma amiga, familiar ou conhecida que já sofreu violência doméstica.

Mulheres que passam por essas situações de trauma podem carregar sequelas ao longo da vida, tanto para a saúde física quanto a mental. Buscando se solidarizar com essas vítimas, o Instituto Andrea Tedesco, centro de formação e clínica especializada na área de Harmonização Facial e Corporal, lança o programa social “Cada face uma história”.

O projeto tem como objetivo principal oferecer gratuitamente tratamentos estéticos faciais para mulheres que foram vítimas de violência doméstica. O Instituto irá dispor mensalmente de um montante no valor de R$ 22 mil, que será totalmente destinado à atender essas pacientes. Para a Dra. Andrea Tedesco, sócia fundadora da empresa e titular da Academia Brasileira de Odontologia (cadeira 45), a mobilização da sociedade pode ajudar a reconstruir muitas vidas que foram marcadas por essa violência.



“Mensalmente, vamos oferecer um tratamento completo, de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Assim, acreditamos muito que essa mulher possa resgatar sua autoestima e se empoderar novamente para seguir a sua vida. Ao longo dos seis anos de história já desenvolvemos diversas ações sociais, porém pontuais. O projeto ‘Cada Face uma História’ foi criado por nós com objetivo de se tornar um programa social oficial e frequente no instituto”, pontua.

Para quem deseja participar do projeto, a Dra. Andrea Tedesco convida mulheres que passaram por alguma experiência de violência doméstica a contarem sua história através de mensagem direta para o perfil oficial do instituto no Instagram @institutoandreatedesco.

“A violência doméstica no Brasil é um problema complexo que exige uma abordagem de conscientização social, apoio às vítimas e também uma mudança cultural em relação à igualdade de gênero. Estamos muito felizes em poder contribuir com esse programa social para ajudar essas mulheres”, finaliza Andrea.

Através do Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher recebe denúncias de violações contra as mulheres e orienta as vítimas de violência. O Ligue 180 funciona 24h por dia, todos os dias da semana.

Para saber mais, basta acessar: https://institutoandreatedesco.com/