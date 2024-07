MPD abre inscrições para programa de inovação na construção

A MPD Engenharia, construtora reconhecida pelo Ranking Intec de 2024, abriu inscrições para a primeira edição do seu programa de inovação aberta, chamado “Inova MPD”. A iniciativa tem o objetivo de criar um canal direto entre novos parceiros e organizações de inovação aplicada (fornecedores, startups, projetos acadêmicos e empresas de base tecnológica).

Durante o programa, empresas que oferecem soluções tecnológicas para o setor no Brasil terão a oportunidade de se conectar com a construtora, que possui mais de 40 anos de atuação no mercado, para auxiliar na resolução dos desafios internos do dia a dia da empresa, como a redução de custos indiretos nas obras e o aumento da eficiência do processo construtivo, por meio de provas de conceito (PoCs), iniciativas que têm como objetivo demonstrar a viabilidade de uma ideia para um projeto ou produto potencial.

A ação foi apresentada durante evento de pitch reverso realizado hoje (18) no Cubo Itaú, em parceria com o Cubo Construliving, e os interessados poderão se inscrever até o dia 12 de julho no site: https://inovampd.com.br/.

Após o período de inscrições, a companhia dará início ao processo de análise e seleção. As propostas serão avaliadas por uma banca composta pela equipe gestora do programa e especialistas nas temáticas. Caso necessário, a empresa inscrita poderá ser convidada para uma reunião online para esclarecimento de dúvidas. A comunicação sobre a aprovação ou não para participação no programa será feita via e-mail, no endereço fornecido na inscrição.

A avaliação será baseada no formulário de inscrição preenchido e nos “Critérios Classificatórios” apresentados no edital disponível no site de inscrição. Entre agosto e outubro, ocorrerá o período de desenvolvimento e execução das PoCs, conforme a proposta de trabalho apresentada e validada durante a etapa anterior. Após a conclusão dessa fase, os resultados serão avaliados para decidir sobre a continuidade da parceria.

Toda a avaliação será realizada por um comitê interno composto pela diretoria e gerência da MPD, escolhidos com base nas áreas contempladas com os desafios da construtora.

Fabio Nossaes, diretor de operações da MPD Engenharia, menciona a importância de contar com parceiros estratégicos na construção de seu ecossistema, uma vez que muitas das soluções propostas por startups permitem testar ferramentas inovadoras de forma ágil, além de apontar potenciais tendências de mercado e negócio. “É uma oportunidade de crescimento para os dois lados, uma vez que ofereceremos a essas empresas nossa expertise de 40 anos, além de acesso às diversas áreas da companhia, promovendo o desenvolvimento mútuo e, consequentemente, de todo o setor”, enfatiza.

Desafios propostos

O “Inova MPD” tem como objetivo central desenvolver soluções para os desafios enfrentados diariamente pela companhia em relação à redução de custos indiretos nas obras e à eficiência do processo construtivo.

Para o primeiro cenário, o desafio está no fato de que os projetos residenciais (médio e alto padrão) levam, em média, 28 meses para serem concluídos. Para a construção, a empresa conta com uma complexa rede de fornecedores e subempreiteiros, com mais de 50 atividades a serem executadas, exigindo um alto nível de gestão. O controle e acompanhamento de todo o portfólio, bem como a adesão ao cronograma e aos orçamentos previstos, são grandes desafios. Por isso, a empresa busca soluções tecnológicas que elevem o nível de planejamento, gestão e controle nos canteiros, garantindo visibilidade em tempo real e facilitando a tomada de decisões.

Já para o segundo caso, a MPD está estudando diversas soluções construtivas industrializadas para aplicação em suas obras, como estruturas em Light Steel Frame, banheiros e piscinas pré-fabricados, e madeira engenheirada. A busca é impulsionada por desafios inerentes ao do setor como baixos níveis de produtividade e eventuais desperdícios nos canteiros. Nesse contexto, um dos maiores desafios é obter um estudo de viabilidade dessas soluções, comprovando seu uso (mesmo que em médio/longo prazo). Por isso, a empresa deseja se associar a soluções que permitam padronizar etapas ou serviços em seus empreendimentos, sem comprometer as características personalizadas requisitadas pelo público de médio e alto padrão.

Caroline Machado de Abreu, gerente de inovação, qualidade e meio ambiente da MPD Engenharia, destaca que o “Inova MPD” é uma oportunidade para o desenvolvimento de projetos em conjunto de outras empresas, promovendo um ecossistema mais plural e colaborativo para todo o mercado, ao mesmo tempo em que traz aceleração para as melhores práticas. “Temos muito orgulho do projeto e fomentamos ações como essas em busca de reforçarmos ainda mais o nosso comprometimento com nossos clientes, fornecedores e parceiros”.

Serviço:

O Inova MPD é aberto a todas as startups, empreendedores e empresas que oferecem soluções tecnológicas para o setor no Brasil. As inscrições se iniciam no dia 18 de junho e estarão abertas até o dia sete de julho pelo site: https://inovampd.com.br/.