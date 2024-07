Leitura expande para 120 lojas com tecnologia da Nérus

A Livraria Leitura, uma das principais redes de livrarias do Brasil, alcançou a marca de quase 120 lojas, impulsionada por uma parceria tecnológica com a Nérus. Essa colaboração tem modernizado as operações da Leitura, com uma gestão integrada das lojas, maior controle de estoque e logística. A tecnologia da Nérus também tem auxiliado o atendimento ao consumidor e a implementação da estratégia omnichannel.

Daniel Rodrigues, sócio-gerente, destaca a importância dessa parceria para o crescimento contínuo da rede. De acordo com Rodrigues, cada loja é gerenciada de forma independente, utilizando um sistema padronizado que compartilha informações críticas, como cadastros de clientes e produtos.

Melhorias na logística e atendimento a consumidor

Com a tecnologia da Nérus, a Leitura organizou sua logística de abastecimento e reposição, Isso maximiza o espaço disponível nas lojas, ampliando a área de exposição e reduzindo a necessidade de estoque. As soluções da Nérus também ajudaram nos processos de atendimento ao consumidor, com foco na precisão de vendas e aquisições mais complexas, como material escolar durante a temporada de volta às aulas.

Controle de estoque e estratégia omnichannel

A Nérus oferece uma solução para o controle de estoque, que fornece visibilidade em tempo real em todas as lojas. Essa ferramenta é utilizada com foco na otimização dos pedidos e para minimizar o risco de falta de produtos. Além disso, a implementação da estratégia omnichannel de "prateleira infinita" e ship-from-store permite a sincronização em tempo real do estoque físico e digital, podendo reduzir o tempo de atendimento e os custos de estoque e frete.

Inovação para o futuro

A parceria entre a Leitura e a Nérus também busca promover um crescimento sustentável e enfrentar os desafios futuros. A Nérus está investindo em novas tecnologias de integração e inteligência artificial (IA) para melhorar a previsão de estoque e o planejamento de compras.

Sobre a Livraria Leitura

Fundada em 1967, a Livraria Leitura é uma das principais redes de livrarias do Brasil, com quase 120 lojas em 22 estados e cerca de 2.500 colaboradores. A Leitura oferece uma ampla gama de produtos, incluindo livros, papelaria, presentes e itens de informática.

Daniel Rodrigues, sócio-gerente da Livraria Leitura, afirma: "A tecnologia deixou de ser um acessório, trata-se de algo crítico para a operação de lojas físicas e digitais, obviamente. É necessário que os comerciantes invistam em tecnologias que lhe permitem atender os consumidores, independente do canal pelo qual ele opte. Integrar o físico e o digital, em especial estoques, é essencial para garantir atendimento e equilíbrio econômico, resultado das lojas.”