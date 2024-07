Saúde em Obras: Em Mafra, secretário visita avanço das obras da nova torre do Hospital São Vicente de Paulo

O secretário Diogo Demarchi esteve no Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra, para conhecer a estrutura da unidade. Acompanhado da direção e representantes do município, a visita se estendeu às obras de ampliação da nova torre, financiada por meio de convênio no valor de R$ 79,7 milhões, com a Secretaria de Estado da Saúde. A construção terá 15 mil metros quadrados e 12 pavimentos e irá duplicar a capacidade de atendimento, bem como ampliar os serviços de média e alta complexidade na região do Planalto Norte e Nordeste. A visita ocorreu neste final de semana.

Na ocasião, ele participou de uma apresentação onde foi apresentado a estrutura assistencial do hospital, dos quais 85% dos atendimentos são realizados via Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a detalhes do projeto em andamento.

“O governador Jorginho Mello e a deputada Carmen Zanotto, enquanto secretária da saúde, foram os responsáveis pela assinatura da autorização para o início das obras, em outubro do ano passado. Nós sabemos que durante muito tempo Santa Catarina teve que usar os serviços do Paraná e hoje estamos mudando essa realidade. Temos certeza que essa expansão terá um grande impacto na realização de cirurgias eletivas e na ampliação da assistência em benefício da população”, disse o secretário Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

De acordo com Dário Clair Staczuk, coordenador geral do hospital, a gestão da obra está sendo realizada dentro das premissas técnicas, conforme o cronograma. Além disso, o hospital já conta com a maioria dos profissionais necessários para a nova operação, prevista para iniciar com a entrega da torre, no final de 2025.

“Agradecemos ao secretário Diogo pela gentileza da visita comprovando que este hospital tem dado rápida e efetiva resposta aos recursos públicos investidos na ampliação de oferta e acesso da população aos serviços. Esse empreendimento tem grande impacto social e econômico para a região, pois além de duplicar a capacidade de atendimento do hospital, gerará emprego e renda”, afirmou Dário.



A nova estrutura oferecerá 12 salas de cirurgia e 16 leitos de recuperação pós-anestesia, que irão aumentar a capacidade da unidade para realização de cirurgias eletivas de média e alta complexidade. Além disso, aumentará a capacidade do hospital com 120 novos leitos de internação, incluindo 100 leitos clínicos e cirúrgicos e 20 leitos de UTI geral para adultos. Contará também com um Heliponto no pavimento superior da torre para agilizar a captação de órgãos e transporte aéreo de pacientes graves.



Foto: Reprodução/Secom SC

