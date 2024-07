Brasil deve ter repositório definitivo para rejeito nuclear até 2029

Durante entrevista coletiva, o ministério também divulgou um boletim com balanço da situação das queimadas no Pantanal, que deverá ser atualizado s...

Geral Há 1 minuto Em Geral Pantanal tem este ano maior área queimada em junho Durante entrevista coletiva, o ministério também divulgou um boletim com balanço da situação das queimadas no Pantanal, que deverá ser atualizado s...

Geral Há 3 horas Em Geral Três elevadores despencam no Rio e deixam dois mortos e um ferido Um paciente de 28 anos, identificado como Sérgio Gabriel, internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, morreu nesse domingo (30) após f...