EBC abre inscrições para prêmio voltado ao combate à desinformação

Geral Há 1 hora Em Geral Focos de incêndio no Pantanal estão sob investigação da PF, diz Marina O Pantanal já vive uma estiagem severa, com escassez hídrica em toda a bacia. Historicamente, a escalada de incêndios acontece em agosto, mas dezen...

Geral Há 2 horas Em Geral Agentes do FBI vão à casa onde galerista americano foi morto no Rio A Polícia Federal norte-americana (FBI) esteve nesta segunda-feira (1º) na casa onde o galerista americano Brent Sikkema, de 75 anos, foi encontrad...