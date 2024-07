O Cancelamento de serviços de emissão da Carteira de Identidade em Tenente Portela está causando transtornos em municípios da região.

Após o fechamento do órgão que realizava a emissão de carteira de identidade em Tenente Portela, alguns municípios da região celeiro estão registrando uma alta demanda na emissão de carteiras de identidade.

O município responsável por atender a população portelense seria Frederico Westphalen, porém por questão da própria logística, os moradores preferem se deslocar para municípios mais próximos, como é o caso de Vista Gaúcha.

Em entrevista ao programa Tribuna Popular da Rádio Província FM, apresentado pelo Jornalista Jalmo Fornari, no último sábado, o Secretário Municipal de Assistência Social de Vista Gaúcha Joelmir Lopes relatou as dificuldades que estão tendo para atender as pessoas, pois o município se preparou pra atender a demanda local e se depararam com pessoas de fora indo ao posto de atendimento, principalmente de Tenente Portela. Outro motivo do aumento da demanda seria o novo modelo de carteira de identidade. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informa que os cidadãos têm até 2032 para fazer a troca do antigo RG pelo novo documento.

Em contato com a Assistência Social de Tenente Portela e questionado sobre um possível retorno do atendimento no município, foi informado que não há previsão de retorno ao atendimento e que as pessoas que necessitarem de atendimento podem procurar a Secretaria que os mesmos serão encaminhados ao município de Três Passos e não mais a Frederico Westphalen.

Até o momento, a nova Carteira de Identidade já está apta para ser emitida em 23 estados e no Distrito Federal. São eles: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Mais de três milhões de CINs já foram emitidas.