Canon apresenta lente olho de peixe dupla para criações em Realidade Virtual

A Canon do Brasil anuncia o lançamento da lente RF-S 3.9mm F3.5 STM Dual Fisheye para a criação de conteúdos em realidade virtual (VR). Combinando facilidade de uso, acessibilidade e alta qualidade, esta objetiva é ideal para criadores das redes sociais que desejam explorar o universo do VR. Compatível com a câmera EOS R7 1, a RF-S 3.9mm F3.5 STM Dual Fisheye estará disponível no Brasil no segundo semestre de 2024.

"A lente RF-S 3.9mm F3.5 STM Dual Fisheye responde à crescente demanda por ferramentas mais acessíveis e de alta qualidade no mercado de VR. Damos mais um passo importante rumo ao futuro", afirmou o diretor da divisão ITCG na Canon do Brasil, Leo Yamakawa.

A capacidade desta lente VR estereoscópica APS-C de atingir uma visão grande angular de 144º e utilizar projeção equidistante a torna ideal para a produção VR diária e praticamente sem complicações. Além disso, sua versatilidade permite diferentes métodos de manuseio da câmera, seja manualmente, montada em um gimbal ou em um tripé. O software EOS VR Utility da Canon, disponível separadamente por assinatura, assegura um processo de edição suave.

"Seja você um criador de conteúdo social interessado em expandir para o VR ou um cineasta pronto para fazer a transição do 2D para o 3D, esta lente permite que criadores de todos os níveis explorem confortavelmente a criação de conteúdo VR", acrescentou Leo Yamakawa.

Destaques da Lente RF-S 3.9mm F3.5 STM Dual Fisheye:

Motor de AF STM com ajuste de foco esquerdo/direito através de um anel de foco, proporcionando capturas precisas e sem esforço em qualquer ambiente.

Revestimento ASC, uma inovação para lentes Canon fora da série L, que minimiza reflexos e efeitos fantasmas, garantindo qualidade de imagem cristalina.

Suporte para filtro traseiro de rosca de 30,5mm, permitindo o uso de filtros de densidade neutra ou outros efeitos.

Mais informações podem ser encontradas neste link:https://www.canon.com.br/para-voce/lentes-e-outros/lentes-rf/rf-s-39mm-f35-stm-dual-fisheye-3d-vr

1 A atualização do firmware é necessária para a compatibilidade da câmera EOS R7 com a lente RF-S 3.9mm F3.5 STM Dual Fisheye.