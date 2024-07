Image by rawpixel.com on Freepik

A internet está presente em 84% dos lares do país, segundo indicativos da pesquisa TIC Domicílios 2023, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Em 2022, o percentual era de 80%. O índice se mantinha estável desde 2020.

De acordo com o levantamento, a soma de brasileiros que não utilizam a internet, seja para entretenimento, trabalho ou fins educacionais, caiu 20%, passando de 36 milhões para 29 milhões. E, fora de casa, parte dos consumidores recorre a uma pergunta ao entrar em estabelecimentos comerciais, que tem se tornado cada dia mais comum: “Tem Wi-Fi?”.

Nesse contexto, Vinícius Vicente Alves Terçariol, fundador e diretor de tecnologia da DT Network - empresa que atua no segmento de SaaS (Software como Serviço) -, destaca que ele, o Wi-Fi, pode ser usado como estratégia de marketing ambiental.

“Recentemente, a DT Network lançou uma plataforma de gestão de Wi-Fi que ajuda provedores de internet a aumentarem seu ticket médio”, partilha. “No Hotspot Social da DT Network, o Wi-Fi pode ser utilizado como uma estratégia de marketing ambiental de diversas maneiras, proporcionando benefícios tanto para as empresas quanto para os clientes”, diz.

Terçariol lista algumas das principais utilizações da solução a seguir:

Coleta de dados de clientes - o Wi-Fi Hotspot permite a coleta de dados demográficos e comportamentais dos usuários, como nome, e-mail, gênero e idade. Essas informações são úteis para a segmentação de marketing e personalização de campanhas.

Marketing de proximidade - por meio do Wi-Fi, é possível enviar notificações e mensagens personalizadas para os dispositivos dos clientes que estão nas proximidades ou dentro do estabelecimento. Isso pode incluir promoções especiais, descontos e informações sobre produtos.

Engajamento em redes sociais - incentivar os usuários a se conectarem ao Wi-Fi através das suas contas de redes sociais pode aumentar a visibilidade on-line da empresa. Além disso, pode-se promover campanhas que incentivem os clientes a compartilhar suas experiências nas redes sociais.

Aprimoramento da experiência do cliente - oferecer Wi-Fi gratuito e de qualidade melhora a experiência do cliente, fazendo com que eles passem mais tempo no estabelecimento. Isso pode aumentar a probabilidade de compras e a satisfação geral do cliente.

Feedback e pesquisa de satisfação - após o uso do Wi-Fi, pode-se solicitar feedback imediato dos clientes através de questionários ou pesquisas de satisfação, fornecendo insights sobre a experiência deles no local.

Análise de tráfego e comportamento - a análise de dados de utilização do Wi-Fi pode revelar padrões de comportamento dos clientes, como horários de pico, áreas mais frequentadas do estabelecimento e o tempo médio de permanência. Essas informações ajudam a otimizar a disposição do espaço e o atendimento.

Campanhas de e-mail marketing - os dados coletados podem ser utilizados para campanhas de e-mail marketing segmentadas, enviando promoções e novidades diretamente para os clientes que já visitaram o estabelecimento.

Cross-Selling e upselling - utilizando dados históricos e comportamentais, é possível identificar oportunidades para cross-selling (venda de produtos complementares) e upselling (venda de produtos mais caros) diretamente para os clientes conectados ao Wi-Fi.

Fidelização de clientes - programas de fidelidade podem ser integrados ao sistema de Wi-Fi, oferecendo recompensas para clientes frequentes e incentivando a repetição de visitas.

“Essas estratégias ajudam a transformar o Wi-Fi em uma ferramenta de marketing, não apenas proporcionando conectividade, mas também gerando valor para o negócio através do engajamento e da personalização”, afirma o fundador e diretor de tecnologia da DT Network.

Para mais informações, basta acessar: https://dtnetwork.com.br/