Centralização: Nexxera apresenta soluções multibancos

Em uma empresa, é comum que o departamento financeiro precise lidar com várias contas de diferentes bancos para fazer operações como pagamento de fornecedores, dos salários dos funcionários, dos custos fixos do negócio, entre outros. Como forma de facilitar esse processo, as soluções multibancos têm ganhado espaço no mercado.

Trata-se, como o próprio nome diz, de uma ferramenta que se integra e se conecta a aplicações bancárias para extrair informações relevantes. Dessa forma, as empresas conseguem gerenciar transações financeiras com múltiplos bancos de forma centralizada, sem a necessidade de acessar diferentes aplicativos e sistemas.

“O Open Finance [sistema de compartilhamento de dados financeiros] popularizou o conceito de multibancos. É algo que já faz parte da realidade B2B [relações comerciais de empresa para empresa], mas que começou a se tornar mais viável para as pessoas físicas recentemente”, analisa Edson Silva. Ele é presidente do Grupo Nexxees, holding que tem, entre suas empresas, a Nexxera, especializada em serviços financeiros.



Para Silva, as soluções multibancos trazem muitos benefícios. Entre eles, estão uma maior eficiência operacional (representada pela praticidade de ter tudo em um só local) e redução de custos. Nesse último caso, o especialista destaca que, com a automação, é possível simplificar processos e minimizar o risco de erros humanos.

“Ter uma solução multibanco B2B é, no mínimo, muito mais produtivo. As contas podem ser pagas mais rapidamente, os extratos consultados com mais facilidade, a visualização das cobranças se torna ágil”, acrescenta Silva.

Ele argumenta que há ganhos, inclusive, para a equipe, que pode deixar de fazer tarefas repetitivas e se concentrar em atividades mais estratégicas e complexas dentro da empresa.

“A centralização e a automação das operações garantem também maior segurança às transações e ajudam as empresas a manterem-se em conformidade com as regulamentações financeiras”, explica.

Em um setor cada vez mais digitalizado, Silva vê a integração tecnológica como essencial para a competitividade dos negócios. “As soluções multibancos são revolucionárias para a gestão financeira das empresas. Ao centralizar, automatizar e proteger as operações financeiras, elas oferecem uma série de benefícios que melhoram a eficiência, reduzem custos e aumentam a competitividade”, afirma. “Adotar essas soluções é um passo estratégico para qualquer empresa que busca otimizar suas finanças e garantir um crescimento sustentável”, finaliza Silva.

