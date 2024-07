A dor transformada em amor: paciente do CEPON se veste de super-herói para visitar hospital

Fotos: Divulgação Ascom/SES

Os pacientes, acompanhantes e colaboradores do Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), unidade do Governo do Estado, receberam a visita do Batman para fortalecer a luta contra o câncer. Em meio a momentos delicados e desafiadores, a leveza, o bom humor e os sorrisos emergem como poderosas ferramentas para promover o bem-estar e facilitar a recuperação dos pacientes.

O super-herói é na verdade Elton Guedes, paciente do CEPON que resolveu transformar a luta contra a doença em força para ajudar outros pacientes. Em 2020, o barbeiro recebeu o diagnóstico de câncer de garganta. Mesmo com muitas dificuldades e medos, Elton transformou sua dor em amor. Após concluir 38 sessões de radioterapia no CEPON, viu a oportunidade de fazer o bem e oferecer acolhimento a pessoas que estão enfrentando os desafios do câncer.

“Após dois anos do meu tratamento, recuperado da saúde e financeiramente, assisti ao filme do Batman e percebi que o personagem transmite proteção, alegria, confiança e honestidade. O Batman faz tudo por pessoas que ele nem conhece. Isso me inspirou a me tornar o Batman. Hoje sinto que nasci para isso”, afirma Elton.

Para a diretora Geral do CEPON, Dra. Mary Anne Taves, oferecer assistência oncológica de excelência, aliada à humanização e positividade, faz diferença no tratamento. “Manifestações de amor, carinho e atenção são fundamentais. Lembrar o quanto uma pessoa é querida e amada em momentos de delicadeza extrema contribui significativamente para o processo de recuperação e fortalecimento da saúde”.

Foto: Reprodução/Secom SC

Sorriso como terapia

Com influências benéficas diversas, pesquisas científicas confirmam que o riso atua como estimulante cerebral na produção de beta-endorfinas, substâncias com potencial analgésico importante, contribuindo para aliviar ou eliminar a dor, entre outros efeitos. Atuando como voluntário em hospitais oncológicos, Elton, como Batman, relata que a experiência é indescritível.

“A visita ao CEPON foi marcante; consegui transmitir energia às pessoas para que superassem este momento tão difícil. Vi pessoas emocionadas, com a esperança de superar este desafio. Plantei nelas a ideia de que podem fazer a diferença após a cura. Alguns pacientes até compartilharam seus planos para o futuro”, conclui. No perfil do instagram, @batman.oficialflorianopolis, o Batman conta um pouco mais da sua jornada.