No norte do estado, secretário visita hospitais e acompanha obras e avanços na assistência à saúde

Em mais um sábado (29) de visitas, o secretário Diogo Demarchi esteve em cinco hospitais que desempenham papel importante na saúde da população de Santa Catarina. Em Mafra, no planalto norte, visitou as obras da nova torre do Hospital São Vicente de Paulo. O empreendimento recebeu investimentos de R$ 79,7 milhões, por meio de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), e dobrará a capacidade de atendimento à população. Ao todo, serão erguidos 12 pavimentos.

Ainda no município, visitou a Maternidade Dona Catarina Kuss, dedicada aos cuidados indispensáveis às gestantes da região, conheceu os setores e visitou o banco de leite.

Foto: Reprodução/Secom SC

À tarde, se deslocou para Joinville e se encontrou com a direção do Hospital Regional Hans Dieter. Aproveitou para vistoriar as obras de revitalização da unidade de dor torácica e do pronto-socorro, além de se reunir com a diretoria para conhecer mais sobre as iniciativas da unidade.

Foto: Reprodução/Secom SC

Na continuidade, conheceu a Maternidade Darcy Vargas e pôde ver de perto a casa de acolhimento das mães, o banco de leite e o sistema eletrônico de gestão, uma oportunidade de compreender melhor os avanços na assistência às gestantes e recém nascidos, em Santa Catarina.

Foto: Reprodução/Secom SC

Encerrando o dia, visitou o Hospital de Tijucas, na Grande Florianópolis, onde esteve com a gerência regional de saúde e representantes do município.

“As visitas reafirmam o nosso compromisso em continuar investindo na saúde pública, garantindo que nossos hospitais possam oferecer o melhor atendimento possível aos catarinenses. Agradeço a todos os envolvidos pelo trabalho incansável e comprometimento com a assistência a nossa população”, disse o secretário.

Foto: Reprodução/Secom SC