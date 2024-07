CHINT mostra tecnologia em energia verde na SNEC 2024 PV POWER EXPO Shanghai

Na exposição, a CHINT apresentou sobretudo as mais recentes tecnologias, produtos e soluções de energia inteligente, incidindo particularmente na indústria fotovoltaica, desde células e módulos fotovoltaicos, sistemas de armazenamento de energia, design e investimento em projetos, desenvolvimento de redes inteligentes, EPC, O&M, transações de energia verde, serviços complementares multi-energia, etc.

Como fabricante e fornecedora mundial de módulos fotovoltaicos, a CHINT expôs os seus módulos fotovoltaicos TOPCon de tipo n - ASTRO N5 e ASTRO N7, módulos fotovoltaicos BIPV 3.0 “anti-poeira”, entre outros. Relativamente ao sistema fotovoltaico para uso doméstico, a CHINT apresentou o PVSTAR, uma solução para o fornecimento de energia para telhados.

Na exposição, a CHINT também divulgou a filosofia “Splendid PV & Wind” – em português “Fotovoltaica & Eólica Esplendidas”. É uma abordagem que combina energia renovável com zonas entremarés, zonas de depósito de sedimentos, zonas salino-alcalinas, minas empobrecidas e desertos. A restauração ecológica é normalmente executada antes de se proceder à construção de parques solares e eólicos.

Nas palavras do Dr. Chuan Lu, Presidente da CHINT New Energy, a entidade está “a conjugar as vantagens sociais, económicas e ecológicas no processo de desenvolvimento do projeto, o que contribui para um regime em que todos os intervenientes saem a ganhar”.

Foram também apresentadas na exposição outras soluções de energia inteligente, nomeadamente a solução integrada de alta tensão, média tensão e baixa tensão que abrange o vasto panorama da nova indústria energética, assim como soluções de hidrogénio verde.

“Temos vindo a alargar o âmbito de aplicação e o desempenho cénico dos nossos produtos, aperfeiçoando as tecnologias necessárias para satisfazer diferentes requisitos”, declarou o porta-voz.

A CHINT tem construído, ao longo dos últimos anos, uma nova ecologia para o desenvolvimento integrado de toda a cadeia industrial de eletricidade e novas energias.

Constituída em 1984, a CHINT estabeleceu três segmentos principais denominados “Energia Verde, Eletricidade Inteligente e Baixa Emissão Inteligente de Carbono”, bem como duas plataformas principais intituladas “Plataforma Internacional CHINT e Plataforma de Incubação de Inovação Tecnológico-Científica”.

Sendo uma das líderes mundiais no fornecimento de soluções de energia inteligente, a CHINT continuará a cumprir a sua responsabilidade de diminuir as emissões de carbono em prol de um mundo mais verde.

Empresa: Grupo CHINT

Contacto: Chen Depeng

Tel.: +86135 2219 4849

Email: [email protected]

Website: https://www.aesieap.com/#/