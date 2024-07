Prêmio MPB: inscritos impactam mais de 2 milhões de ouvintes

O Prêmio MPB – Melhores Podcasts do Brasil irá completar no próximo dia cinco de julho 30 dias do seu lançamento e já contabiliza números importantes para essa fase.

As 30 categorias da primeira fase estão recebendo inscrições tanto de áudio e vídeo - basicamente do YouTube - quanto somente áudio, predominantemente do Spotify. Algumas categorias estão se sobressaindo em volume de inscritos, enquanto outras estão crescendo de maneira mais moderada, porém com consistência.

“Por ser a primeira edição do Prêmio MPB, o acesso ao site é constante durante todo o dia de pessoas procurando informações sobre as categorias e regras. Já as inscrições não seguem o mesmo ritmo e são feitas em períodos variados. Isso demonstra que os usuários entram, olham, navegam e se inscrevem depois de estarem seguros sobre qual categoria escolher.”, explica Guido Orlando Jr, jornalista e um dos criadores do prêmio.



A soma dos ouvintes dos podcasts inscritos tanto em áudio e vídeo como somente em áudio, segundo informam os inscritos até agora, supera dois milhões de usuários e esse número ainda deve crescer muito até o encerramento das inscrições. Esses números poderão ser traduzidos em votantes quando a votação pública online for aberta, em julho.



Gabriel Tripodi, um dos criadores do Prêmio complementa, “Tem sido uma experiência incrível conhecer e acompanhar as inscrições de podcasts de todo o Brasil, cada um tão bem-produzido e com uma qualidade impressionante. Esta é uma oportunidade única para todos se destacarem e serem reconhecidos por seu trabalho e criatividade. Estamos ansiosos para continuar acompanhando esse crescimento e celebrar os talentos incríveis que fazem parte da indústria.”



Para inscrever um Podcast no prêmio é bem fácil e totalmente gratuito.

1º passo: acessar o site www.premiompb.com.br. Lá, pode-se ver as categorias antes de se inscrever.

2º passo: acessar a página de cadastro e preencher as seguintes informações:

Dados do podcast

Dados dos apresentadores

Categoria que gostaria de concorrer

3º passo: finalizar o cadastro e acompanhar as atualizações no site e nas redes sociais da premiação.



Serviço



Link para as inscrições

https://www.premiompb.com.br



Link para conhecer o regulamento

https://www.premiompb.com.br/regras



Link da política de privacidade

https://www.premiompb.com.br/politica-privacidade



Término das inscrições – 22/7/2024 às 23h59



Preço da inscrição – GRATUITO