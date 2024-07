CCT Faz Parceria com Corretora para Oferecer EEASY Lid a Clientes na Espanha e na América Latina

DAYTON, Ohio, July 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Consumer Convenience Technologies (CCT), fabricante do EEASY Lid, a primeira inovação de tampa de frasco em quase 80 anos, anunciou hoje que fez uma parceria com a corretora Ur Bofill para expandir a disponibilidade do EEASY Lid para consumidores na Espanha e na América Latina.



O EEASY Lid patenteado da CCT foi projetado para ajudar as marcas a fornecer um nível de acessibilidade sem precedentes aos seus produtos alimentares em potes. Com o EEASY Lid os consumidores podem abrir um pote vedado a vácuo simplesmente pressionando um botão na tampa, reduzindo a força necessária para girar a tampa em até 50%.

Bofill é especialista em embalagens de quinta geração e sócio fundador da Vemsa 1857 Packaging Solutions, S.L.

A Vemsa 1857 Packaging Solutions, S.L. foi fundada em 2019 para fornecer produtos e serviços de embalagem às principais empresas em todo o mundo. Com uma longa história na indústria de alimentos e bebidas, a empresa compartilha o mesmo conhecimento e tradições que a controladora Vemsa Group, fundada em 1857. Mais de 150 anos no negócio de embalagens e alimentos e um amplo portfólio internacional dãoàempresa a experiência e o conhecimento para avaliar e fornecer soluções valiosas para a indústria.

Depois de ocupar vários cargos nas divisões internacionais da Vemsa 1857 Packaging Solutions, S.L., Bofill iniciou o papel independente de negociação e aconselhamento para fornecer uma visão mais ampla aos parceiros. Bofill trabalhará para conectar a CCT com parceiros em toda a Espanha e em toda a América Latina para expandir a disponibilidade do EEASY Lid para novos clientes.

“A visão da Vemsa 1857 Packaging Solutions, S.L. é conectar os produtores com as mais recentes inovações aos consumidores e garantir a melhor qualidade, independentemente dos requisitos”, disse Bofill. “O inovador EEASY Lid tem um design ainda não visto por empresas na Espanha ou na América Latina. A CCT tem uma visão e um produto fortes. Não tenho dúvidas de que o EEASY Lid terá sucesso nesses novos mercados.”

Atualmente, o EEASY Lid está sendo usado em produtos em mais de 250 lojas Wegmans, Stop & Shop, Price Chopper e Tops Friendly Markets, além de mercearias especializadas selecionadas no nordeste dos Estados Unidos. O EEASY Lid também está sendo usado em produtos nas lojas EDEKA Kempken em Krefeld, na Alemanha. Ele será vendido em produtos em mais de 250 lojas adicionais nos EUA nas próximas semanas.

“Eu digo isso o tempo todo – ninguém deveria ter dificuldades para fazer uma tarefa simples: abrir potes de produtos alimentícios”, disse Brandon Bach, presidente da CCT. “O EEASY Lid tem uma forte presença em lojas nos EUA e na Europa e, agora, mais do que nunca, nos sentimos prontos para expandir para clientes na Espanha e na América Latina. Com décadas de experiência no setor e uma forte compreensão do cenário de embalagens neste mercado, não há ninguém mais adequado para a tarefa do que a Ur.”

Os produtos em potes tradicionais em uma prateleira de loja exigem mais de 40 pol-lb de torque para abrir – com alguns exigindo mais de 50 pol-lb de torque. O EEASY Lid exige somente uma média de 9 pol-lb de torque para ser aberto.

A CCT produz o EEASY Lid de 63 mm com reentrâncias no seu centro de tecnologia de última geração de 16.000 pés quadrados na sede da empresa em Dayton, Ohio. A CCT tem a capacidade de produzir cerca de 800 EEASY Lid com olhal de alumínio por minuto – mais de 250 milhões por ano.

Clique aqui para baixar o kit de imprensa, que inclui imagens, pesquisas, vídeos e rótulos.

Para mais informação sobre o CCT, visite eeasylid.com.



Os EEASY Lids e os produtos de demonstração estão disponíveis mediante solicitação.

Sobre a Consumer Convenience Technologies

A Consumer Convenience Technologies (CCT) é a fabricante do EEASY TM Lid, a primeira grande inovação de tampa de potes em mais de 75 anos e a recebedora dos prêmios Innovation by Design da Fast Company. A tecnologia patenteada da CCT torna a abertura de um pote vedadi a vácuo até 50% mais fácil, com apenas o apertar de um botão. O EEASY Lid abre o mercado para 49% das pessoas que não têm capacidade física ou que têm dificuldade para abrir um pote vedado a vácuo. O EEASY Lid é a primeira tampa de alumínio do mundo – mais sustentável do que as tampas de aço tradicionais, mas igualmente durável. A CCT é parceira da Trade Consult, com sede na Alemanha – uma empresa de vendas e marketing com foco na indústria de supermercados e fabricantes de alimentos – para coordenar a execução geral do EEASY Lid no mercado europeu. O EEASY Lid é fabricado no centro de tecnologia de última geração de 16.000 pés quadrados da empresa, na sede da empresa em Dayton, Ohio. O EEASY Lid está sendo usado em produtos em mais de 250 lojas Wegmans, Stop & Shop, Price Chopper e Tops Friendly Markets, bem como em lojas selecionadas da EDEKA Kempken em Krefeld, Alemanha. Para obter mais informações sobre o EEASY Lid, visite https://eeasylid.com/.

