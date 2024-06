Jorginho Mello inaugura Centro de Atenção Psicossocial em Sombrio

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / SECOM

O governador Jorginho Mello inaugurou neste sábado, 29, em Sombrio, o mais novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Pedra Martina da Silveira. A obra conta com um investimento de aproximadamente R$ 1,7 milhão do Governo do Estado.

“A pessoa que precisa de uma mão amiga, que precisa de amparo, que precisa de encaminhamento, aqui é o local. Aqui será feito tudo que puder para melhorar a vida, para ser mais feliz, para ter mais prazer no dia quando você levanta, em tudo aquilo que você vai fazer, estar próximo da família”, ressalta o governador.

A entrega era bastante aguardada pela saúde pública do município, já que o CAPS funcionava desde 2017 em um local compartilhado com outros órgãos municipais. Com uma um área total de 681,12m², a nova sede possui elevador acessível, quatro consultórios psicológicos, dois consultórios médicos, enfermaria, sala de massoterapia, três salas de recreação, auditório, refeitório e até jardim de inverno. A unidade, que recebeu o nome em homenagem a uma liderança comunitária do município, está pronta para receber usuários pelo Sistema único de Saúde (SUS).



“Junto com o governo estadual, realizamos esse trabalho para que esse prédio estivesse aqui hoje, com uma equipe maior, um espaço mais adequado. As pessoas estão muito adoecidas, tratando de saúde mental, então ter um ambiente como esse, adequado, bem centralizado é muito grandioso, a população só tem a ganhar”, acrescenta a secretária municipal de Saúde, Aline dos Santos Inácio.

Sobre o CAPS

Foto: Reprodução/Secom SC

Ele é uma unidade especializada em saúde mental para tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental grave e persistente, além daquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. São 11 profissionais, entre médicos psiquiatras, psicólogos, assistente social, enfermeira, realizando atendimento humanizado e acolhedor.