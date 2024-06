Jorginho Mello participa da inauguração da primeira UPA 24h de Porto Belo

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

Com um aporte de R$ 3,4 milhões, por meio de emenda ao orçamento do Estado, foi inaugurada, nesta sexta-feira, 28, a primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, de Porto Belo. O ato contou com a participação do governador Jorginho Mello e do secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi. A unidade oferece cuidados humanizados e modernos equipamentos, funcionando de forma ininterrupta. A estimativa é de que atenda cerca de 200 pacientes por dia, da cidade e região. Também foi inaugurado o Centro de Diagnóstico por Imagem.

“Um equipamento como esse engrandece o município e acima de tudo dá conforto e tranquilidade para as pessoas que precisam da área da saúde. Isso é o exemplo da parceria entre a iniciativa privada, o governo e a prefeitura para construir equipamentos como esse. Estou muito feliz de estar aqui nessa entrega que é um bom exemplo para ser multiplicado e é resultado também do volume de trabalho que a secretária Carmen Zanotto realizou na área da saúde em Santa Catarina. O Estado tem muito orgulho em poder ser parceiro de uma obra dessa grandeza”, disse o governador.

O recurso repassado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) foi destinado à aquisição de materiais e equipamentos permanentes essenciais para o funcionamento da UPA, uma ambulância para o transporte dos pacientes e mobiliários. Entre os equipamentos, estão aparelhos de raio-X, ultrassom, monitores multiparâmetro, ventiladores pulmonares e bombas de infusão, além de um gerador para situações de queda de energia.

Foto: Reprodução/Secom SC

“É fundamental a saúde sempre trabalhar em rede, e rede se faz com unidades básicas, com unidade de pronto atendimento, com hospitais de referência e aqui a região da Foz do Rio Itajaí está expandindo muito a sua população. O território não é tão grande, mas a densidade populacional é enorme. A parceria município e Estado é fundamental para que esse paciente possa ter um atendimento qualificado aqui e, aí sim, seja referenciado pros hospitais de maior porte”, afirmou o secretário Demarchi.

A Unidade de Pronto Atendimento possui uma área de 1.694,63 metros quadrados incluindo consultórios médicos e odontológicos, sala de triagem, sala de medicação rápida com 10 poltronas, leitos de observação para adultos e crianças, sala de coleta de exames de emergência, laboratório para exames urgentes, além de salas dedicadas a exames como raios X digital, tomografia, endoscopia, colonoscopia e ultrassonografia.

A secretária municipal de Saúde, Jainara Soares Nordio, destacou a importância dos recursos repassados pela SES, na aquisição de equipamentos fundamentais para o funcionamento e inauguração da unidade. Ela também enalteceu a equipe que trabalha na unidade. “A emoção transborda o tempo inteiro, mas eu preciso dizer que não foi fácil chegar até aqui, eu acho que todo mundo imagina pela trajetória construir uma obra desse tamanho e eu só posso agradecer. Mas o que ela tem de mais valioso é o RH quem tá lá na ponta, é quem atende as pessoas todos os dias”, ressaltou.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para a obra e aquisição de equipamentos, foi investido um total de R$ 9,3 milhões, com recursos do Governo do Estado e da Prefeitura de Porto Belo, que estabeleceu uma parceria público-privada.

Junto com a nova UPA 24h, foi inaugurado também um Centro de Diagnóstico por Imagem. No local serão oferecidos serviços tanto para pacientes da emergência quanto para aqueles encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde, descentralizando e aproximando a Saúde da população.