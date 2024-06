UseTransfers mira mercado de milhões de passageiros

A startup brasileira UseTransfers está finalmente preenchendo uma antiga lacuna do mercado de transportes por aplicativo no Brasil, ao oferecer uma solução acessível para transfers de longa distância a partir dos aeroportos. Desde a sua fundação, em 2022, a empresa se posiciona como uma plataforma especializada nesse tipo de serviço no país.

De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), aproximadamente 112 milhões de pessoas desembarcaram nos aeroportos brasileiros em 2023. Uma parte significativa desses passageiros se deslocou para cidades nos arredores dos aeroportos, o que representa um mercado potencial cada vez maior para a UseTransfers.

"Viajar para outras cidades após desembarcar em um aeroporto é uma dificuldade comum no Brasil, uma vez que os tradicionais aplicativos de transporte dificilmente realizam viagens longas entre cidades, e as opções tradicionais como táxis e agências de turismo geralmente têm preços elevados", explica Lucas Oliveira, CEO e sócio-fundador da UseTransfers. Em 2020, a Uber divulgou que, no Brasil, a maioria das viagens realizadas pela plataforma tinha uma duração média de 15 minutos, evidenciando que a maior parte das viagens realizadas pela empresa são de curta distância.

Desde o final de 2023, a UseTransfers oferece viagens intermunicipais saindo de todos os aeroportos brasileiros. “O nosso cliente não espera o motorista; é o motorista quem espera pelo nosso cliente no aeroporto. Esse tipo de comodidade antes era restrita às pessoas que contratavam um pacote de viagem em uma agência de turismo”, explica Lucas.

Na Bahia, a UseTransfers iniciou com viagens partindo do Aeroporto de Salvador para destinos populares como Valença (ponto de acesso para turistas que vão para Morro de São Paulo e Boipeba), Praia do Forte e Imbassaí, três das viagens mais procuradas pelos clientes. Lucas conta que o negócio nasceu exatamente a partir da dificuldade que se tinha para chegar na região de Morro de São Paulo: “Ainda é comum ver turistas que chegam pelo Aeroporto de Salvador tendo que pernoitar em algum hotel para esperar a van que sai apenas no dia seguinte, e assim a viagem para Morro de São Paulo ou Boipeba, por exemplo, acaba durando quase dois dias. Já nossos clientes descem do avião e embarcam imediatamente para o seu destino final, a qualquer hora do dia e da noite”. Atualmente, os campeões de venda da empresa são os aeroportos de Florianópolis, Maceió e Confins.

Com um mercado potencial de milhões de passageiros, a UseTransfers está expandindo seus serviços para atender a demanda crescente por transporte privativo de qualidade. No mês de junho, a empresa lançou uma solução totalmente voltada para turistas estrangeiros, com opções de pagamento em dólar, motoristas bilíngues e uma central de reservas em inglês, disponível 24 horas por dia.