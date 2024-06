Fiserv marca presença com a Bin na ABF Expo

A Bin, marca própria de adquirência da Fiserv, faz sua estreia na ABF Franchising Expo 2024 apresentando as oportunidades de investimento em uma franquia de soluções de meios pagamento – incluindo as chamadas maquininhas de cartão.

Atuar em soluções de meios de pagamento traz inúmeras vantagens para os franqueados, como custos flexíveis, facilidade de reposição, não demandar a manipulação ou transformação do produto e eliminar a necessidade de manter estoques. As maquininhas são entregues à franquia conforme a demanda, já prontas para uso, com todas as atualizações, manuais e automações disponíveis. Além disso, como a metodologia da Fiserv é específica, a oportunidade pode ser considerada para quem nunca atuou nesse segmento, mas quer se capacitar.

Na ABF Expo, a Bin apresenta seus modelos de franquias, com investimentos a partir de R$ 11 mil. Uma oportunidade para pequenos e médios empresários que buscam remuneração diferenciada, capacitação constante e baixo investimento inicial. “A marca Bin tem grande potencial de crescimento neste que é um mercado perene, em constante expansão. No ano passado, foram registradas mais de 42 bilhões de transações no país, movimentando R$ 3,7 trilhões. Estamos confiantes de que nossa oferta apoiará o empreendedor que busca atuar em um novo segmento, oferecendo um produto com serviços integrados que facilita o dia a dia dos varejistas", afirma Fabiano Wohlers, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Fiserv Brasil, responsável por Bin.

Segundo o executivo, a expectativa da Fiserv é dobrar seu faturamento de receita da Bin no segmento de adquirência nos próximos dois anos graças ao novo programa de franquias.

Raio X Franquia Bin