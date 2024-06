NOC Zero Cellere tem base na eficiência trazida pela Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial chegou trazendo desafios e muitas propostas para as empresas, mas a verdadeira eficiência e valor agregado de seu uso sempre foi tema de grandes debates.

As tecnologias de IA tentam imitar a inteligência humana em tarefas de computação não tradicionais, como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural (PLN) e tradução.

Foi com base nessa tecnologia que Cellere anunciou o NOC Zero, cujo objetivo é transformar o Centro de Operações de Rede (NOC) através da automação avançada e do uso de inteligência artificial (IA), bem como promover uma maior eficiência, precisão e qualidade nos serviços oferecidos.

Benefícios do NOC Zero

Os primeiros casos de uso de IA generativa em telecomunicações, por exemplo, concentram-se em reinventar a experiência do cliente. Elas também podem otimizar o desempenho da rede analisando os dados da rede para recomendar correções, além de reinventar o relacionamento com os clientes com assistentes de vendas individuais personalizados.

A automação do NOC através do projeto NOC Zero traz vantagens, como a redução de erros humanos em tarefas repetitivas e complexas, melhor resposta a incidentes, ou seja, com prevenção, detecção e resolução de incidentes mais rápidas.

Ao mesmo tempo, garante eficiência operacional, já que as operações mais eficientes liberam a equipe para tarefas estratégicas. O NOC Zero também facilita o crescimento da rede sem a necessidade proporcional de aumentar a equipe e reduz custos, pois tem menor necessidade de intervenção humana e maior eficiência operacional.

E, ainda, traz a análise preditiva, visto que ferramentas avançadas preveem problemas potenciais e permitem ações preventivas.

Transformando o NOC com tecnologia de ponta

O NOC é essencial para a infraestrutura de telecomunicações, uma vez que é responsável pelo monitoramento, gerenciamento e manutenção de redes complexas que suportam serviços de voz, dados e vídeo.

O projeto NOC Zero visa enfrentar desafios críticos e otimizar as operações através de implementação de processos automatizados para acelerar operações e reduzir a dependência de intervenções humanas.

A implementação de tecnologias de ponta proporciona um serviço mais eficiente, estabelecendo um novo padrão de excelência no setor de telecomunicações.