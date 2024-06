Encontro de grupos de discussão sobre CSC acontece no país

Em um formato online e ao vivo, realizado em plataforma customizada, com sessões simultâneas acontecendo em duas salas, Synergy e Solutions, o IEG realizou no dia 19 de junho, das 14 às 18 horas, o primeiro encontro dos 6 grupos de discussão sobre Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

O encontro, exclusivo para os integrantes dos grupos gerenciados pelo IEG, GESC, Compartilha, Somar, Coopera+, Inova e Transforma, contou com mais de 166 participantes conectados das mais diversas empresas do país e uma programação especial, com muito conteúdo e temas super atuais.

Para a sessão de abertura, Roger Ramiro, especialista em Gestão de Pessoas e Head de Estratégia e Inovação da LF Negócios e Marketing falou sobre os desafios das lideranças de hoje, apresentando o tema “Refletindo com líderes de CSC: Quais desafios estão tirando o seu sono?”.

Ao longo da tarde, foram explorados temas importantes para os Centros de Serviços como gestão de Centros de Serviços Compartilhados (CSC), incluindo a exploração de dados, competências digitais, importância estratégica dos CSCs, transformação de serviços, uso de inteligência artificial, estratégias centradas no cliente, e governança de cadastros de fornecedores.

Empresas como Braskem, Andrade Gutierrez, Saint-Gobain, Afya, RDsaúde, Copel, ADM, WEG, Leega, Dexco, Grupo NC, Vale, Profarma e Grupo Cornélio Brennand, entre outras, participaram do evento, totalizando 96 empresas presentes nesse grande primeiro encontro.

A tarde de palestras terminou com um wrap-up, resumindo os temas abordados ao longo do dia e promovendo reflexões sobre as lições aprendidas.

"O encontro surgiu com a intenção de fortalecer e aproximar ainda mais os integrantes dos seis Grupos de discussão, para que pudessem interagir e compartilhar de forma dinâmica, criando uma rede de troca, informações e experiências cada vez maior para o segmento de serviços compartilhados.", reforça Tais Nascimento, Sócia do IEG.