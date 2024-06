GFT Technologies na Febraban Tech: IA impulsiona digitalização e produtividade

A jornada de criação de software é longa, complexa e fragmentada com o uso de dezenas de ferramentas. Soluções com Inteligência Artificial embarcada podem reduzir custos e aumentar a eficiência nas etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). É isso que a GFT Technologies apresenta para todo o setor financeiro na Febraban Tech, evento de tecnologia e inovação do segmento da América Latina, que acontece de 25 a 27 de junho em São Paulo (SP). A empresa comprova com dados como resolve os principais desafios de seus clientes para acelerar a transformação digital.

Para melhor atender à crescente demanda pela tecnologia de IA, a GFT lançou o AI.DA Marketplace, um sistema modular com mais de 20 soluções específicas para a indústria. Os clientes da GFT e os visitantes do estande no evento poderão entender os benefícios e saber como aproveitar ao máximo a tecnologia. Um destaque entre as soluções do AI.DA Marketplace é o GFT AI Impact 1.0. A solução integra IA Generativa para acelerar a transformação digital e reduzir o déficit técnico. Os resultados comprovados nas diversas etapas do ciclo de desenvolvimento de software, por meio de casos de aplicação e provas de conceito em clientes do setor financeiro, incluem:

Ganho de 85% no tempo e na qualidade de geração de documentação;

Redução de 65% no tempo para correção de bugs;

Ganho de velocidade de 85% na identificação de novas vulnerabilidades;

Ganho de 90% na velocidade de criação de histórias;

Melhora de 80% na velocidade na revisão de códigos;

Eliminação do déficit técnico, aumento da eficiência do desenvolvedor e automatização de etapas.

Atualmente, a GFT já testa o AI Impact 1.0 em diversos bancos de nível 1, companhias de seguros e empresas de infraestrutura na América do Sul e Europa. No Brasil, são ao menos cinco projetos em diferentes fases de implantação em setores como telecomunicações, varejo e saúde, além do financeiro.

“Este é um momento crucial para a GFT, pois revelamos nossas mais recentes inovações em tecnologia de IA e continuaremos aprimorando os aspectos técnicos para expandir nossa base de clientes e implantações”, diz Alessandro Buonopane, CEO da GFT no Brasil. "Essa é a base da nossa estratégia para, pelo menos, os próximos dois anos. A profundidade do entendimento da empresa sobre a tecnologia, integrando todas as etapas do desenvolvimento de software é um diferencial competitivo único. E é assim que continuaremos a transformar a forma como os softwares do futuro serão criados”, completa Buonopane.

Além disso, a GFT também apresenta a sua ‘mandala digital de soluções’, que mostra como os clientes podem aprimorar a sua jornada de inovação e transformação nos negócios. Temas como DREX, Open Banking, Open Finance (GO!BaaS), meios de pagamentos globais (rede UDPN), otimização de mainframe e sustentabilidade de software serão aprofundados pelos executivos presentes em painéis específicos no estande.

“Temos visto melhorias significativas na economia e na produtividade dos desenvolvedores em projetos que utilizam nossas soluções. Esses resultados demonstram o impacto tangível de nossos esforços para prover soluções e processos que trazem valor agregado aos nossos clientes e aos clientes deles, acelerando a transformação digital. Estamos construindo hoje o futuro dos negócios com IA”, conclui Jonatas Leandro, VP de Negócios.

Especialistas da GFT explicam o impacto da utilização da IA

Os visitantes da Febraban Tech poderão conhecer melhor a aplicação da Inteligência Artificial através de uma solução customizada que aumenta a produtividade das equipes de TI e acelera o processo de produção de software.

Os especialistas Jonatas Leandro, VP de Negócios, e Fernando Ramos, CTO, participam do painel “AI Impact: o poder da IA na produtividade de sua equipe de TI”, dentro da trilha ‘IA responsável: confiança, segurança e transformação dos negócios’. A sessão acontece no dia 27 de junho, quinta-feira, às 10h00, no palco Inovação e Novos Negócios.

Informações sobre Febraban Tech 2024:

Data: 25 a 27 de junho – das 10h às 18h

Local: Transamérica Expo Center, em São Paulo (SP)

Estande da GFT: A12

