Benefícios que fazem a diferença destacam-se no GPTW

Um estudo realizado pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, em conjunto com a Hays, consultoria especializada em remuneração e benefícios, revelou que apenas 20% dos candidatos priorizam o valor do salário. Para 90% deles, são os benefícios não financeiros que os mantêm na empresa ou os fazem considerar uma nova proposta.

De acordo com a pesquisa de satisfação interna conduzida pela consultoria Great Place to Work (GPTW), 95% dos colaboradores da Axis Communications no Brasil consideram a empresa um ótimo lugar para trabalhar. Este resultado supera significativamente a média nacional de 65%, destacando o sucesso das políticas de valorização profissional da empresa.

A Axis Communications procura oferecer uma gama diversificada de benefícios e iniciativas com o propósito de contribuir para um ambiente de trabalho positivo e motivador. “A certificação Great Place to Work é um reconhecimento significativo das práticas de excelência que a Axis Communications adota para criar um ambiente de trabalho inspirador e acolhedor”, explica Leopoldo Ruiz, Diretor Regional para a América Latina.

Entre os principais destaques estão um programa de licença sabática que permite, após cinco anos de trabalho contínuo, os funcionários terem direito a uma licença sabática de três semanas remuneradas. A empresa também oferece um subsídio anual para atividades que promovam bem-estar físico, mental e financeiro, além de diversas iniciativas para o desenvolvimento profissional, incluindo programas de liderança e oportunidades de intercâmbio global.

No que se refere à responsabilidade social, cada colaborador pode dedicar um dia por ano para voluntariado, recebendo um dia adicional de férias em reconhecimento. Nos comitês, os colaboradores podem se envolver em iniciativas que promovem a diversidade, equidade e responsabilidade social. A empresa também possui um código de vestimenta flexível, permitindo que os colaboradores escolham entre um visual casual ou formal, conforme a necessidade do dia.

A Axis ainda oferece a possibilidade de trabalhar remotamente por duas semanas ao ano, de qualquer lugar do mundo. Licença remunerada para novos pais de até 100 dias, após um ano de empresa, e para cuidar de membros da família com condições de saúde graves, também são benefícios oferecidos pela empresa.

Além do Brasil, a Axis Communications também recebeu a certificação Great Place to Work em suas filiais na Europa, Oriente Médio, África e América Latina. "Com uma força de trabalho global diversificada que abrange vendas, marketing, suporte técnico e outras funções corporativas, a Axis investe em inovação e desenvolvimento profissional para fortalecer nossa missão de colaborar para um mundo seguro, inteligente, eficiente e com qualidade de vida", complementa Ruiz.

Leopoldo Ruiz também detalha o processo de seleção da empresa: "É muito importante para nós termos um processo seletivo abrangente que nos dê uma visão completa do perfil dos candidatos que se candidatam a alguma das nossas vagas disponíveis. Para atingir este objetivo, o nosso processo é longo, podendo durar entre 4 meses e um ano. Durante cada etapa, desenvolvemos as diferentes habilidades e competências dos candidatos por entrevistas e uma apresentação final, onde avaliamos a inovação e a forma de desenvolvimento da pessoa. Uma parte importante é que o perfil seja compatível com a nossa cultura, que se caracteriza por ser inclusiva e diversificada, além de se adequar aos nossos valores, que são: Agir como um só, Pensar grande e estar sempre aberto".

Ruiz destaca ainda as áreas com maior procura de vagas na empresa: "Tenho o prazer de afirmar que a Axis Communications é uma organização que cria oportunidades de carreira significativas, que convidam ao constante aperfeiçoamento e crescimento profissional, sem esquecer o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, com benefícios competitivos em relação aos do mercado. Porém, os cargos que mais atraem talentos são aqueles relacionados às nossas equipes de Vendas e Tecnologia, onde está localizado o core em termos de contratação, desenvolvimento e crescimento do negócio".