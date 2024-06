Coberturas de steel frame agregam valor e qualidade às obras

O steel frame está se destacando como uma tecnologia do futuro graças à eficácia e flexibilidade deste sistema, já que permite diferentes soluções de construções em telhados, por exemplo, adaptando-se a diferentes necessidades e estilos arquitetônicos.

Segundo André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, a cobertura steel frame se assemelha a de mezaninos e painéis.

“O sistema baseia-se na divisão da carga total em elementos estruturais equidistantes, garantindo uma distribuição uniforme das cargas, com segurança e ótima resistência”, diz.

Telhado plano

Conforme o executivo, a cobertura plana é uma opção versátil no Steel Frame, pois se trata de uma construção concebida, geralmente, como mezanino úmido, variando a espessura do contra piso para obter as inclinações de escoamento necessárias, seja por ralo ou por calha, para o exterior. “Estas vertentes de drenagem não podem ficar expostas: existem opções de projeto arquitetônico que permitem que a cobertura tenha um aspecto uniforme e plano, com a respectiva inclinação num ponto não acessível à vista a partir do solo”, explica Rossi.

Além disso, este tipo de cobertura atua como elemento de reforço proporcionando estabilidade e resistência à estrutura. “Esta resolução permite criar tanto coberturas tradicionais como terraços verdes, muito populares em construções que contemplam a otimização energética e aspectos sustentáveis”, acrescenta o executivo.

Cobertura inclinada

Segundo Rossi, a cobertura inclinada é outra opção na construção com steel frame, semelhante à resolução das coberturas de madeira. Para evitar vazamentos, o especialista recomenda que os telhados tenham inclinação mínima de 10%. A obra pode ser realizada por meio de caibros ou treliças.

O executivo explica que, neste tipo de cobertura, as estruturas de caibro são construídas com perfis montantes ou vigas inclinadas apoiadas em ambas as extremidades. Já as treliças são formadas por conjuntos de perfis galvanizados unidos entre si, formando painéis, permitindo cobrir grandes vãos livres sem a necessidade de pontos intermediários de apoio.

De acordo com Rossi, outra característica que torna as coberturas inclinadas particulares em relação às coberturas planas é que são inacessíveis e, por sua vez, melhoram o comportamento estrutural da construção por terem menos carga, podendo resolver grandes declives. Elas são especialmente utilizadas em climas com neve.

O executivo destaca que a abordagem modular e a possibilidade de adaptação a diferentes estilos e necessidades, fazem com que o steel frame se torne uma opção atrativa e funcional para projetos de construção de todos os tipos.

“A qualidade das construções é sempre um ponto central, por isso, quando se trata de coberturas, é importante ter em mente que é fundamental que a estrutura esteja alinhada entre as almas. O enquadramento em linha deve ser respeitado nos painéis onde se apoiam estruturas planas ou inclinadas. Além disso, deve-se ter em conta que elementos de ligação, como reforços de alma, são sempre necessários para evitar amolgadelas ou flambagem local dos perfis nos apoios. Sendo assim, a secção dos perfis utilizados para a cobertura deve ser sempre detalhada no cálculo estrutural”, finaliza Rossi.

Sobre a Barbieri do Brasil

A Barbieri do Brasil nasceu em 2010 como empresa 100% brasileira, mas contando com a experiência da Barbieri Argentina, empresa de família fundada em 1953, fabricante de produtos do mercado da construção a seco. Barbieri do Brasil é uma indústria dedicada à fabricação de perfis de aço galvanizado para drywall, perfis de aço galvanizado estrutural para light steel framing, possuindo tecnologia de nível internacional e atingindo com seus produtos o território inteiro do Brasil.