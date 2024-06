WeClever lança IA de interpretação de imagem

A análise de imagens tornou-se um componente essencial para diversas indústrias, desde a saúde até a segurança, financeiro e o varejo. Empresas enfrentam desafios significativos ao tentar interpretar grandes volumes de dados visuais de maneira eficiente e precisa. A necessidade de ferramentas que possam não apenas reconhecer, mas compreender o contexto das imagens, é cada vez mais evidente. Em resposta a essa demanda, a WeClever lançou uma nova atualização em sua plataforma: Interpretação de Imagens.

Agora, a IA da empresa não apenas interpreta os áudio. Essa nova atualização também identifica as informações presentes nas imagens enviadas pelos clientes durante as conversas com os agentes conversacionais construídos pela startup. Para o cliente, isso significa um aumento na eficiência e na precisão do atendimento, automatizando processos e reduzindo o tempo de resposta. Já para o cliente final, a interação será mais ágil e personalizada, resultando em uma experiência muito mais positiva.

“Imagine um cliente precisando atualizar e confirmar seu endereço, esclarecer dúvidas sobre um boleto ou enviar um documento para análise. Estamos empolgados em anunciar uma atualização que revolucionará a forma como as empresas se comunicam com seus clientes”, comenta Otávio Limão, CPO e co-fundador da WeClever. “Nossos Agentes Conversacionais conseguem interpretar as imagens como se fossem textos, analisando o conteúdo e extraindo as informações de forma eficiente”, finaliza.