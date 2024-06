CTC cria diretoria de RH e promove Vania Previatti ao cargo

A CTC, uma das 150 maiores empresas de tecnologia do país, inaugura diretoria de Recursos Humanos (RH) e anuncia a chegada de Vania Previatti ao cargo. A profissional, que já exercia outras funções no setor de Recursos Humanos, atua há mais de 20 anos na empresa.

“Ao longo da minha trajetória na CTC, tive a oportunidade de crescer profissionalmente e colaborar significativamente com o desenvolvimento da nossa equipe. É com imenso orgulho e entusiasmo que assumo a diretoria de Recursos Humanos, com o propósito de implementar novas estratégias que não apenas fortaleçam nosso capital humano, mas também impulsionem nossa capacidade de inovação”, afirma.

Vania, formada em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, possui vasta experiência na gestão de capital humano de todas as operações de recursos humanos.

A profissional esteve à frente da pesquisa de clima, certificando a CTC por quatro anos seguidos no GPTW (Great Place To Work), e foi responsável por implementar, em 2023, o estudo de diversidade e inclusão da empresa, mensurando os dados demográficos de seus colaboradores a fim de traçar estratégias necessárias para o fortalecimento da diversidade e inclusão na CTC.

“Estamos empenhados em adotar abordagens que promovam a excelência profissional, elevando o potencial de nossa força de trabalho. Nosso objetivo primordial é não apenas atrair talentos excepcionais, mas também proporcionar um ambiente que permita o crescimento e a satisfação contínuos de nossos colaboradores. Queremos impactar positivamente a jornada de cada indivíduo conosco, desde o primeiro contato com uma vaga até o término de seu ciclo em nossa organização.

Estas iniciativas refletem nosso compromisso em fortalecer continuamente a nossa equipe e em cultivar um ambiente que valorize o potencial de cada colaborador. Estou muito feliz em poder contribuir ainda mais nessa jornada de crescimento e sucesso da CTC", destaca a nova diretora.