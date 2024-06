SES realiza treinamento de Primeiros Socorros para servidores da Brigada de Incêndio

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) promoveu nesta quinta-feira, 27, um treinamento de Primeiros Socorros para profissionais que integram a Brigada de Incêndio da pasta. A ideia foi fornecer aos participantes os conhecimentos e habilidades básicas para se sentirem mais confiantes e preparados para agir em situações de emergência, reduzindo o pânico e aumentando a eficácia da resposta.

O treinamento foi organizado pela Coordenação de Saúde Ocupacional da Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGP), Apoio Administrativo do Anexo I, com a participação do Núcleo de Educação em Urgência (NEU). O curso ainda garantiu aos servidores um certificado de Primeiros Socorros.

Na capacitação foi orientado sobre a importância dos primeiros socorros, sendo fundamental para conseguir uma ação rápida, que pode salvar vidas e/ou minimizar lesões. Também foi explicado sobre as situações em que deve ser acionado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192 e o Corpo de Bombeiros Militar 193, como por exemplo, em casos de hemorragias, fraturas e queimaduras.

O instrutor do NEU, Tonilson Cardoso, abordou vários temas, como intoxicação, desmaio, convulsão, acidentes com animais peçonhentos, ferimentos, obstrução de vias aéreas por corpo estranho (OVACE) e reanimação cardiopulmonar (RCP). “Ensino as pessoas para saberem agir em situação de emergência, pedir ajuda de forma adequada, identificar sinais e sintomas de diferentes emergências médicas, e intervir de forma segura para o paciente. Todos são capazes de socorrer, repassar informação correta e salvar uma vida”, explica.

Além disso, o instrutor ressaltou a importância da segurança do socorrista, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e a avaliação de riscos antes de prestar ajuda. Também foi reforçada a importância de possuir kits de primeiros socorros acessíveis e bem abastecidos em casa, na escola, no trabalho e em locais públicos. “Precisamos estar preparados. Um incidente pode acontecer a qualquer momento”, comenta ele.

Ao final do curso, os inscritos tiveram a oportunidade de participar de técnicas básicas de primeiros socorros em situações de reanimação cardiopulmonar, imobilização de fraturas e engasgo. Uma base sólida de conhecimento e habilidades podem fazer a diferença nas situações críticas.