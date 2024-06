Knewin lança funcionalidade de monitoramento de podcast

O país que mais consome podcasts no mundo é o Brasil, como aponta pesquisa. Isso mostra a relevância desse meio de comunicação, já consolidado com o público. Buscando atender a demanda de monitoramento de marca, incluindo este canal tão importante, a Knewin anuncia uma expansão significativa em suas soluções.

A partir de junho de 2024, os produtos Knewin Monitoring e Knewin Reputation passarão a monitorar Podcasts no YouTube, a segunda rede social mais utilizada pelos brasileiros — 142 milhões de usuários —, ficando atrás somente do WhatsApp.

Essa inovação é uma resposta direta à crescente relevância dos podcasts, incluindo além do consumo, também a produção. Grandes companhias estão investindo e criando conteúdos nesse formato para impactar a audiência e estar em todos os canais que ela se faz presente.

Com essa nova funcionalidade, a empresa reforça seu compromisso em fornecer aos clientes uma visão abrangente e precisa da presença de marcas em todos os canais relevantes.

“Estamos sempre atentos às mudanças que estão ocorrendo sobre gestão de reputação. Acompanhamos conteúdos, tecnologias e muitas outras tendências, além de ter uma escuta ativa dos nossos clientes. Dentro desse trabalho, percebemos o crescimento dos canais de podcasts e o quanto era importante trazer esses conteúdos para as organizações poderem entender também ali os sentimentos dos seus públicos”, argumenta Cristiane Fontana, Head of Product da Knewin.

A executiva afirma que incluir o monitoramento de podcasts se torna numa maneira eficaz de acompanhar como os públicos estão lidando e repercutindo as participações das organizações nesse canal e salienta que essa ação é crucial para cuidar da reputação.

“Estamos disponibilizando os podcasts dentro de dois produtos do nosso ecossistema: Knewin Reputation e Knewin Monitoring. Nossa expectativa é que as empresas avancem mais um passo na gestão de reputação e na conexão com os seus stakeholders”.

A funcionalidade já está disponível para os clientes da marca que assinam as soluções apresentadas.