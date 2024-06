KFSH&RC Lidera a Revolução Global da Saúde com IA e Robótica

RIADE, Arábia Saudita, June 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSH&RC) está revolucionando a IA e a robótica global. Esses avanços tecnológicos, impulsionados pela Saudi Vision 2030, devem resultar um valor econômico estimado de US $15 bilhões a US $27 bilhões para o setor médico do Reino até 2030, além do seu papel fundamental na simplificação de processos e na transformação do atendimento ao paciente.

As cirurgias robóticas assistidas são uma marca registrada da integração tecnológica do KFSH&RC. Somente em 2023, o KFSH&RC realizou 1.195 procedimentos assistidos por robótica, inclusive o primeiro transplante de fígado totalmente robótico do mundo, destacando o papel pioneiro do KFSH&RC no uso da robótica para aprimorar a precisão cirúrgica e a recuperação do paciente.

Complementando esses avanços cirúrgicos, o Whole Genome Sequencing (WGS - Sequenciamento do Genoma Completo) tornou-se uma pedra angular da abordagem do KFSH&RC para detecção precoce e tratamento de distúrbios genéticos. Com a realização de mais de 7.000 testes WGS de 2023 até o momento, o hospital permitiu a identificação de predisposições genéticas para várias doenças. Este duplo foco na tecnologia cirúrgica de ponta e na análise genética abrangente posiciona o KFSH&RC na vanguarda da inovação médica, garantindo que os pacientes recebam os cuidados mais precisos e eficazes possíveis.

Os laboratórios do KFSH&RC também estão equipados com sistemas automatizados que simplificam os processos de diagnóstico e teste. Esses sistemas aumentam a precisão e a velocidade, permitindo um diagnóstico e tratamento mais rápidos dos pacientes. Mais de 1,5 milhão de testes foram processados, reduzindo o tempo de resposta em 30%.

Reconhecendo o potencial transformador da saúde digital, o KFSH&RC adotou soluções com base em IA em vários departamentos. Em 2023, as ferramentas de IA em radiologia aprimoraram a precisão diagnóstica em 25% e reduziram as taxas de diagnóstico incorreto em 18%, aumentando a detecção e o tratamento de doenças como câncer e distúrbios cardiovasculares. Com o uso da IA e de métodos biotecnológicos avançados, o KFSH&RC produziu com sucesso células CAR-T internamente para o tratamento do câncer, reduzindo o custo do tratamento e aliviando o sofrimento do paciente.

O centro dos avanços do KFSH&RC é o Capacity Command Centre de última geração, a principal fonte de tomada de decisões com base em dados. Ele monitora a movimentação dos pacientes para manter a qualidade do atendimento, aderir aos procedimentos padrão e prever o volume de demanda para mitigar os riscos. Com as estratégias conduzidas por IA, o Centro realizou mais de 170.000 procedimentos de intervenção desde o seu lançamento em setembro de 2021, reduzindo significativamente o tempo de espera no leito de 32 horas para 6 horas e cortando o tempo de espera na emergência em 14%.

Com vista para o futuro, o KFSH&RC continua a integrar tecnologias avançadas no ecossistema global de saúde como um hospital inteligente e comprometido em impulsionar a inovação e a excelência nos cuidados médicos.

O KFSH&RC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek.

