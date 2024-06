Uso de IA aumenta eficácia em operações de vendas

A utilização da Inteligência Artificial na busca e qualificação de leads tem crescido no setor comercial. À medida que a demanda aumenta, a tecnologia tem sido ajustada para lidar com volumes maiores de dados e leads sem necessidade de uma expansão proporcional da equipe de vendas.

De acordo com Renan Lima, CEO da startup de inteligência artificial Ultraqualify, a mudança pode economizar tempo e esforço que seriam gastos manualmente, permitindo que a equipe de vendas se concentre em prospecções de maior qualidade e potencial de conversão, aumentando a eficiência e a eficácia das operações de vendas.

“A automação da prospecção ativa com IA substitui funções repetitivas realizadas por humanos, como aquelas desempenhadas pelos BDRs (Business Development Representative) e SDRs (Sales Development Representative), resultando em uma redução significativa nos custos operacionais”, afirma o empresário.



Renan Lima afirma ainda que essa automação é crucial para empresas menores e com recursos limitados, permitindo que elas possam competir com empresas maiores. “Além disso, a utilização de algoritmos avançados e análise de dados permite uma identificação mais precisa de leads com maior probabilidade de conversão, otimizando os recursos de vendas e marketing e garantindo que o esforço da equipe de vendas esteja direcionado para os leads com maior potencial.”



As soluções de prospecção ativa com IA também podem se tornar altamente escaláveis, possibilitando que uma empresa tenha uma expansão do faturamento aumentando o número de clientes e lucrando mais, sem que esse aumento impacte proporcionalmente seus custos de operação. “A Ultraqualify exemplifica bem essa aplicação ao oferecer uma solução específica de prospecção ativa com IA, que inclui técnicas de social selling, automatização de conversas com leads e agendamento de reuniões, e qualificação de leads utilizando tecnologias de análise de dados”, explica o CEO.



“Essas práticas demonstram como a IA pode ser integrada ao processo comercial para melhorar a eficiência, reduzir custos e aumentar as taxas de conversão, trazendo benefícios tangíveis para empresas de todos os tamanhos e setores.”



Outro fator importante destacado pelo empresário é que o uso da IA pode fazer com que a empresa opere continuamente, garantindo que a prospecção de leads ocorra ininterruptamente. Isso aumenta a capacidade de resposta e a velocidade de engajamento com potenciais clientes. “Esses ganhos demonstram como a IA pode transformar a prospecção ativa de vendas, melhorando a eficiência, reduzindo custos e aumentando as taxas de conversão, trazendo benefícios significativos para as empresas”, afirma.

Renan Lima faz ainda uma analogia comparando a utilização da Inteligência Artificial à Revolução Industrial do século XVIII, que transformou a manufatura e a produção ao introduzir máquinas que automatizaram tarefas manuais.

“Assim como a Revolução Industrial foi um marco que impulsionou a humanidade para uma nova era de produtividade e crescimento, a adoção da IA no setor comercial está abrindo novas possibilidades para as empresas, permitindo-lhes operar de maneira mais inteligente, eficaz e competitiva no mercado global”, diz Renan Lima.

Para saber mais, basta acessar: https://ultraqualify.tech/