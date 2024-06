UTUA apresenta chat com IA para tirar dúvidas financeiras

Image by pch.vector on Freepik

A Be Growth, empresa de mídia programática, desenvolveu um chat assistente com Inteligência Artificial (IA) para oferecer esclarecimentos sobre cartões de crédito, empréstimos, seguros, entre outros. Segundo a empresa detentora da marca, o Chat UTUA tem como premissa proporcionar ao usuário um canal de atendimento, onde ele possa tirar as suas dúvidas a qualquer hora, de forma fácil e acessível.

As principais funcionalidades do Chat UTUA incluem atendimento automatizado a fim de responder perguntas frequentes. A solução foi criada para fornecer informações rápidas, precisas e suporte técnico, com o propósito de ajudar o usuário com problemas comuns, além de encaminhar casos complexos a profissionais humanos.

“A implementação de IA nas empresas tem se mostrado crucial para o atendimento aos usuários, oferecendo um canal de suporte eficiente e ágil, capaz de esclarecer dúvidas de forma rápida e precisa, além de proporcionar uma experiência mais satisfatória e personalizada aos clientes”, destaca Bernardo Starling Moss, CEO da Be Growth, empresa detentora da marca UTUA.

A título de exemplo, Moss conta que, quando o usuário pergunta “Como faço pra melhorar meu score de crédito?”, o Chat UTUA pode apresentar as seguintes respostas: “Pague suas contas em dia”, “Evite atrasos ou inadimplência”, “Tenha um bom relacionamento com instituições financeiras”, “Mantenha seus dados atualizados” e “Use o crédito de forma consciente”. Além disso, a solução pergunta se é possível ajudar em mais alguma coisa.

Para Moss, a ferramenta pode ajudar na educação financeira dos usuários de várias maneiras: “O Chat UTUA oferece respostas a perguntas financeiras e oferece informações sobre conceitos financeiros básicos como poupança, investimentos e orçamento”.

A iniciativa surge em um panorama em que cerca de 58% dos brasileiros admitem que nunca, ou apenas de vez em quando, dedicam tempo a atividades de controle da vida financeira, como mostra um levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), compartilhado pela Agência Brasil.

De acordo com o executivo, o recurso também apresenta guias e dicas práticas para economizar dinheiro, planejar gastos e evitar dívidas e recursos educativos, pois direciona os usuários para artigos sobre finanças pessoais.