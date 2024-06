Especializada em plataforma aberta para bancos, Temenos está no FEBRABAN TECH

A Temenos (SIX: TEMN), especializada em plataforma aberta para o setor bancário e com clientes em mais de 150 países, participará do FEBRABAN TECH 2024 , maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro que ocorre entre os próximos dias 25 e 27 deste mês, em São Paulo.

A empresa, que tem sua plataforma nativa em nuvem executada no Microsoft Azure, estará presente em dois espaços: no estande da Microsoft, onde fará demonstrações, e no espaço da Capgemini, no qual promoverá todas as suas soluções.

Recentemente, a Temenos lançou uma solução de IA generativa responsável como parte de sua plataforma bancária com infusão de IA, com objetivo de transformar a forma como os bancos interagem com os seus dados, aumentando a produtividade e a rentabilidade para obter um retorno substancial do investimento.

Com a Temenos Generative AI, os usuários podem realizar consultas para gerar insights e relatórios exclusivos, reduzindo significativamente o tempo que as partes interessadas da empresa levam para acessar e desbloquear o poder de dados cruciais para sua operação.

“Todos nós usamos IA em nossas vidas diárias e nos beneficiamos de serviços e insights personalizados. A IA explicativa da Temenos oferece insights transparentes e auditáveis, enquanto nossa plataforma infundida com IA generativa fornece esses insights instantaneamente de forma inteligente e personalizada. Estamos entusiasmados para apresentar essa novidade e muitas outras soluções para o setor bancário brasileiro”, afirma Victor Pego, executivo de vendas sênior da companhia no Brasil.