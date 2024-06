ABES lança plataforma digital de conteúdo sobre saneamento ambiental

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) lançou, nesta quinta-feira, 27 de junho, a Plataforma ABES de Conhecimento, uma ferramenta desenvolvida com o objetivo de promover o compartilhamento de conhecimento, inovação e boas práticas, contribuindo para o desenvolvimento do setor. O evento de lançamento está disponível no canal ABES Saneamento, no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=fHfR7CtDaDU). Acesse a plataforma neste link: https://plataforma.abes-dn.org.br/

"É um marco importante para a ABES e para todo o setor de saneamento no Brasil. Há 58 anos a ABES vem trabalhado pelo saneamento ambiental, meio ambiente, pela saúde e qualidade de vida das pessoas e tem sido sempre atuante para colaborar com o desenvolvimento e as políticas públicas relacionadas. Estamos muito felizes em proporcionar aos nossos associados uma gama vasta de conteúdos de alta qualidade técnica, com alguns dos maiores especialistas do Brasil e outros países", ressalta Alceu Guérios Bittencourt, presidente nacional da ABES.

A Plataforma ABES de Conhecimento é um recurso digital desenvolvido para centralizar e facilitar o acesso a informações dos congressos, seminários, workshops e webinares da ABES. Nela, os associados encontrarão artigos técnicos, estudos de caso, guias práticos e cursos online, entre outros. O portal traz em vídeo alguns dos mais importantes eventos do setor no país, como edições do Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, realizações internacionais, como a Brazil Water Week e o Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, e outros seminários nacionais e encontros promovidos pelas Câmaras Temáticas e Técnicas da ABES.

A interface é intuitiva e amigável e possui um sistema de busca avançada que permite encontrar informações específicas por tema, autor ou trilhas dos eventos.

A Plataforma ABES de Conhecimento ficará aberta ao público em geral de 27 de junho a 31 de agosto de 2024. Após esta data, o acesso será para associados da ABES.

