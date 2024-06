Santa Catarina é destaque nacional na realização de cirurgias eletivas

Foto: Ricardo Trida / Secom

Santa Catarina segue sendo destaque nacional nas cirurgias eletivas. Desde os primeiros dias do governo, a Secretaria de Estado da Saúde, junto com os municípios e os hospitais prestadores de serviço, se organizaram para reduzir o sofrimento dos catarinenses.

“Ficamos muito orgulhosos de termos números positivos nas cirurgias eletivas. Vamos dar continuidade ao trabalho que teve a condução da então secretária Carmen Zanotto até poucos dias atrás e seguindo a determinação do governador Jorginho Mello no sentido de ampliar acesso, diminuir tempo, encurtar distâncias para que a nossa população possa ser atendida como merece, cuidando da vida das pessoas”, ressalta o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

Com isso, dentre todos os estados brasileiros, Santa Catarina foi o que mais realizou cirurgias eletivas no Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF). Em 2023 Santa Catarina foi destaque e esse ano segue na primeira posição do ranking não só em números proporcionais, mas também em números absolutos. Foram realizadas 69.306 mil cirurgias eletivas entre os meses de fevereiro a abril.

O relatório foi apresentado pelo Ministério da Saúde, na manhã desta quinta-feira, 27, durante a 6ª Reunião Ordinária da Comissão Tripartite (CIT). Santa Catarina ficou à frente de São Paulo que realizou 46.128 mil cirurgias e de Minas Gerais que fez 25.187 mil procedimentos.

Confira aqui a 6ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite.