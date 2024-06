Governo do Estado repassa mais de R$ 1 milhão para a Fundação Hospitalar de Rio Negrinho

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

Com um aporte de mais de R$ 1 milhão do Governo do Estado, o governador Jorginho Mello, assinou, nesta quinta-feira, 27, o repasse de recursos para a Fundação Hospitalar de Rio Negrinho. Os valores serão empregados para que a unidade hospitalar adquira equipamentos e ative 10 novos leitos de UTI neonatal, totalizando assim 20 leitos de UTI disponíveis para a população de Rio Negrinho e região.

“Estou hoje aqui em Rio Negrinho para assinar esse repasse importante na área da saúde. Essa ampliação de leitos de UTI é fundamental para atender a população do Planalto Norte. Esse hospital já desempenha um papel fundamental nos atendimentos médicos e na realização de cirurgias eletivas. Também estamos repassando recursos para a prefeitura continuar as obras do complexo esportivo”, disse o governador Jorginho Mello.

Além disso, o Hospital tem ampliado significativamente o número de atendimentos prestados, chegando a realizar entre 4.800 e 5.400 atendimentos por mês. O número de cirurgias eletivas já passa de 3 mil neste ano até agora.

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, ressaltou a importância do investimento na melhoria da qualidade do atendimento de saúde na região. ” Seguindo a determinação do governador Jorginho Mello em melhorar a vida das pessoas. Esse aporte financeiro irá impactar na qualidade do atendimento. Estamos comprometidos em fortalecer o sistema de saúde e buscar sempre o melhor para a nossa população”, afirmou.

“Estamos muito felizes em receber novamente o nosso governador e nesta ocasião trazendo ótimas notícias. São investimentos importantes do Governo do Estado para o nosso hospital ampliar o atendimento e também recursos para a finalização do nosso complexo esportivo. Essa parceria nossa com o governo é muito importante para que possamos avançar nas obras e melhorias das nossas estruturas”, destacou o prefeito de Rio Negrinho, Caio César Treml.