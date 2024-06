Alunos do Colégio Fecap vencem Game Jam 2024

Estudantes do Colégio Fecap, de São Paulo, venceram o Game Jam 2024, projeto da Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, direcionado a estudantes brasileiros. Os alunos das escolas Rio International School, da capital fluminense, e Colégio Johann Gauss, da capital paulista, conquistaram o 2º e 3º lugar, respectivamente.

A iniciativa é voltada a alunos de escolas parceiras da Full Sail, matriculados do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio, que participaram e exploraram o processo de criação de um game. Isso se dá em um contexto onde, segundo dados divulgados pelo Senac, 71,2% das empresas que atuam no setor de jogos digitais faturam mais de R$80 milhões. O número dessas organizações registrou um crescimento de 164% em cinco anos.

A cerimônia de premiação aconteceu no dia 22 de maio, às 17h30, e a transmissão foi realizada via Zoom, e os projetos foram desenvolvidos entre os dias 08 e 18 de maio.

Como participantes do Game Jam, os estudantes assistiram aulas de mentoria que discorrem sobre temas importantes para seus projetos. Entre os principais conteúdos, destacam-se: “redação de roteiro”, “composição de personagens”, “TinkerCad como ferramenta de desenvolvimento de personagens e cenários”, “equilibrando o jogo”, “tipos de jogos, plataformas e seus públicos” e “pitching”.

Premiação

Os jovens concorrem a oito prêmios, sendo cinco Menções Honrosas e o pódio dos 3 primeiros colocados.

Menções Honrosas: cada aluno das turmas selecionadas receberam um certificado de Menção Honrosa e as escolas representadas pelas turmas selecionadas receberam um troféu de Menção Honrosa. Foram eles:

Mateus Ambrósio Vargas da Marista Frei Rogério;

Catarina Gomes e Bruna Jabour da Everest;

Pedro Ramos do Colégio Pentágono;

Bianca Uchoas Fernandes, Miguel Toledo Nonaka e Valentina Gasparin do Colégio UNIVAP

Nicole Moda Parizotto, Ana Clara Bach de Paula e Beatriz Castro Okasaki do Marista Santa Maria.

No pódio dos 3 primeiros lugares ficaram:

Em 1º lugar: Eric Hiyosuke Nakau Azuma, Eduarda Macedo Nocetti e Murilo dos Santos Silva Vieira do Colégio Fecap; Cada aluno ganhou um certificado de “Vencedor” e um “Gamer Bundle”. A Full Sail também deu um troféu para a escola representada pelo grupo selecionado;

Em 2º lugar: Bernardo Oliveira e Maria Eduarda Villanova da Escola Internacional do Rio;

Em 3º lugar: Júlia Mimo do Colégio Johann Gauss.

Para os alunos do 2º e 3º lugar, foram entregues um certificado e as escolas representadas também receberam um troféu.

Critérios do Game Jam 2024

Cada grupo criou um vídeo com até 3 minutos de duração com uma ideia para um jogo, incluindo informações sobre personagens, missões e cenários, entre outros, e descreveu o público-alvo deste jogo e como ele será monetizado.

Além disso, as equipes escreveram um parágrafo com até 500 caracteres com espaços a fim de auxiliar os juízes a compreenderem melhor o conceito do projeto..

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil, explica que o Game Jam é uma oportunidade para jovens que são apaixonados por jogos poderem colocar em prática suas ideias e pensar, no cenário profissional, de como a carreira de games funciona, seja no Brasil ou no mundo.

“Ou seja, eles devem pensar num jogo, mas também de como este poderá ser jogado e vendido. É uma competição que une essa indústria com a realidade do mercado”, afirma.

O que dizem os vencedores?

Rodrigo Cruz Domingos, professor do colégio Fecap, conta que ficou entusiasmado quando soube que a escola participaria da Game Jam da Full Sail. “A oportunidade de orientar meus alunos e incentivá-los a aplicar todo o conhecimento adquirido até o momento do curso, visando a criação de algo relevante e enriquecedor no desenvolvimento de jogos, era empolgante”.

Domingos destaca que a vitória trouxe satisfação para todos do colégio. “Penso que o aprendizado e a experiência adquiridos ao longo do processo são inestimáveis, preparando-nos para desafios futuros com ainda mais vigor e determinação”, pontua

De acordo com Débora Machado, coordenadora técnica do Colégio Fecap, participar da Game Jam na Full Sail University foi uma experiência enriquecedora para os alunos de Programação de Jogos Digitais. “Eles [estudantes] puderam aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula em um ambiente desafiador e colaborativo, desenvolvendo habilidades essenciais como trabalho em equipe, criatividade e resolução de problemas”.

Segundo Machado, conquistar o 1º lugar com um dos projetos foi um momento de imenso orgulho e validação do talento e da dedicação dos alunos. “Essa conquista destaca a capacidade dos alunos de inovar e criar jogos excepcionais, reafirmando nosso compromisso em formar profissionais altamente competentes e apaixonados pela indústria de jogos digitais”.

Eric Azuma, estudante da equipe vencedora, conta que esta foi a sua primeira participação em uma Game Jam. “A nossa escola, a Fecap, nos inscreveu como uma atividade escolar para os alunos do ensino técnico em programação de jogos digitais. Eu fiquei bem feliz em ver que os itens técnicos aprendidos sobre desenvolvimento de jogos ajudaram a nossa equipe a criar um projeto validado por profissionais ativos na indústria de jogos.”

Para mais informações, basta acessar: https://fs-courses.com/gamejam/2024/