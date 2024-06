NEon 2024 em João Pessoa impulsiona inovação no Nordeste

A Brasil Startups participou do Sebrae NEon (Nordeste On) que ocorreu entre os dias 6 e 7 de junho, em João Pessoa (PB). A organização marcou presença com um time, além de realizar o primeiro Demo Day de Govtech no NEon, junto com o CatalisaGov, iniciativa do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

O evento foi promovido pelo Sebrae/PB e pelo Governo do Estado da Paraíba, com o intuito de fomentar a geração de negócios, a capacitação e o networking, em uma estrutura montada no Centro de Convenções de João Pessoa. De acordo com os organizadores, foram entregues mais de 100 horas de conteúdo, incluindo a participação de palestrantes nacionais e internacionais.

Foram dois dias de imersão em temas relacionados ao empreendedorismo, sustentabilidade e inovação. De acordo com a Brasil Startups, a ação teve como objetivo propagar as contratações de inovação e principalmente a Licitação para Contrato Público de Solução Inovadora (CPSI - definição no marco legal das startups).

Durante o Sebrae NEon, a Brasil Startups analisou 250 startups e extraiu 10 negócios do mesmo porte com foco em atender o governo (Govtech). Um painel composto por seis jurados analisou as melhores iniciativas, sendo elas: Arandu, Trashin e Seeway, que conquistaram os três primeiros lugares, respectivamente.

"Promover uma ação de estímulo ao ecossistema de startups no Nordeste se tornou um objetivo estratégico aqui na Brasil Startups”, afirma Hugo Giallanza, presidente da Brasil Startups. “Entendemos que o Nordeste é um oceano azul de oportunidades devido à baixa penetração de ventures capital”.

Também fizeram parte da programação do evento 250 startups expositoras de todo o Brasil e rodadas de negócios, além de investimentos e mentorias para empresários e potenciais empreendedores.

Foram dois dias de interações, com a participação de 100 startups que se apresentaram para 51 investidores e 12 corporações, em momentos individuais de bate-papos, gerando 372 conexões. Segundo a Gestora Nacional do Programa Capital Empreendedor do Sebrae Nacional, Maria Auxiliadora Umbelino, a expectativa é que nos próximos meses essas interações se aprofundem e resultem em investimentos nas startups que se apresentaram.

Além disso, o NEon também contou com espaços destinados à economia criativa e ao agronegócio, ações relacionadas com a educação empreendedora, o turismo e, ainda, as políticas públicas de fomento à inovação.

“Para o Sebrae, eventos como o NEon são extremamente importantes para o nosso propósito de democratizar a inovação no país, porque os recursos e oportunidades destinados à inovação normalmente são muito concentrados nas regiões Sul e Sudeste”, afirma Rafael Gonçalves de Castro, analista de inovação no Sebrae.

Castro destaca que a Brasil Startups ajudou o Sebrae com o NEon de 2024 em João Pessoa, na praça de inovação territorial, que teve como objetivo mostrar aos gestores e autoridades públicas como é possível promover um empreendedorismo inovador nos territórios de atuação das suas organizações públicas.

De acordo com Bruno Quick, diretor técnico do Sebrae, atividades como o Demoday podem ser vistas como as vitrines mais disputadas de eventos de inovação. “Participar dessa corrida é estratégico para uma startup, porque é justamente nesse ambiente que os empreendedores terão visibilidade perante as aceleradoras, apresentando seus negócios para investidores e potenciais clientes”, afirma.

"Ao conectar profissionais e empresas interessadas em inovação, empreendedorismo e sustentabilidade, o NEon fortalece o ecossistema empreendedor regional e consolida o Nordeste como um polo de inovação no país”, complementa Quick.