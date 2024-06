Final de semana deve ter temperaturas abaixo de 0°C no RS

A Sala de Situação da Sema-RS (Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul) atualizou, na manhã desta quinta-feira (27), a previsão de frio para os próximos dias no RS. Conforme a pasta, o Estado enfrentará temperaturas mínimas abaixo de 0°C.

Na sexta-feira (28), o ar frio dos dias anteriores perde intensidade, elevando as mínimas para 7-11°C no Oeste, Campanha, Sul, Norte, Serra gaúcha e Região Metropolitana. Mesmo assim, em pontos altos da Serra, pode haver geada. As máximas alcançam 12-18°C, chegando a 10°C na Serra.

Em seguida, no sábado (29),o ar frio novamente ganha força e as temperaturas da manhã ficam com mínimas de 0-4°C no Oeste, Campanha, Sul, Costa Doce, Centro, Vales e Serra, favorecendo geadas pontuais. As máximas variam entre 6-12°C em todo o Estado.

Já no domingo (30), o frio se intensifica mais, com mínimas de -4 a 0°C em várias regiões, exceto no litoral. Há possibilidade de geada na maioria das áreas. As máximas seguem baixas, entre 7-11°C.

Depois, na segunda-feira (1ºC), o ar frio continua, com mínimas de -2 a 1°C na Serra e Sul, e entre 1-4°C nas demais áreas, persistindo a condição de geada. As máximas variam de 9-15°C.

Por fim, na terça-feira (2) de manhã, mínimas de 0-5°C, com possibilidade de geada no Oeste, Campanha, Sul, Vales e Serra. As máximas variam entre 13-17°C na maioria das regiões. Na quarta-feira (3), o frio predomina, com mínimas entre 1-8°C e máximas de 13-19°C.

Recomendações

Assim, a Defesa Civil orienta alguns cuidados à população durante as temperaturas mais baixas. As recomendações se direcionam especialmente a pessoas vulneráveis: enfermos, idosos, crianças, pessoas em situação de rua.

“É aconselhável manter-se agasalhado, evitar locais fechados (com pouca ventilação) ou locais com muita circulação de pessoas. Também é necessário redobrar a higienização das mãos e beber bastante água. Quando as noites apresentarem temperaturas muito baixas, é recomendado abrigar animais domésticos”, diz, por fim, o comunicado da Defesa Civil.