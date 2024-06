Coronel Bicaco: SMEC oferece atendimento especializado aos alunos com dificuldades de aprendizagem

Conforme a secretária municipal de Educação e Cultura, Circe Fassbinder Dornelles, para detectar os problemas de aprendizado os estudantes passam por triagem. Além disso, são realizadas trocas de informações com professores.

A família do aluno é comunicada sobre todos os encaminhamentos feitos para melhorar o desempenho no ambiente escolar. Dependendo do caso, ocorre o agendamento de consulta com neurologista, psicólogo, fonoaudióloga, entre outros profissionais — disse Circe Fassbinder Dornelles.

A psicopedagoga da SMEC, Fernanda Campos, explica que o processo de cada criança inicia com análise dos reais fatores que atrapalham a aprendizagem. — Depois da avaliação é definida a forma adequada de trabalhar com o aluno, buscando sempre facilitar o aprendizado em sala de aula. Também é fornecido suporte à escola e professores — ponderou.

Os atendimentos psicopedagógicos estão disponíveis para todos os educandários da rede municipal de ensino.