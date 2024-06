Deutsche Telekom integra IA ao serviço de PIU

A Deutsche Telekom Global Business, uma das principais empresas de telecomunicações integradas do mundo, está incorporando ao seu serviço de Premium Internet Underlay (PIU) – lançado no Brasil no final do ano passado – funcionalidades de Inteligência Artificial (IA) – oferecendo a tecnologia Hyperscaling de redes no mercado nacional.



Com a aplicação da IA à rede da Deustche Telekom, é possível coletar e analisar dados históricos de toda a estrutura de rede para estabelecer o seu padrão de comportamento.

"Isso permite ao PIU aprender, correlacionar e centralizar dados para identificar o que causou ou pode gerar um problema e corrigir ou atuar de maneira preventiva, sem interrupções ao usuário, que pode se conectar de forma segura a sites globais, data centers e ambientes multicloud com alto desempenho, baixa latência e redução de custos", explica Douglas Falsarella, Solution Designer da Deutsche Telekom.



Avanço tecnológico e mais velocidade





O PIU foi lançado no Brasil no fim de 2023, já com um algoritmo de machine learning (ML) e pode ser integrado a rede internet existente no cliente através do próprio (CPE) do cliente. O serviço de internet foi criado para atender aos exigentes requisitos de desempenho das redes empresariais privadas. A solução fornece além do acordo de nível de serviço (SLA) convencional, a tecnologia melhora níveis de latência e jitter, o que garante melhor qualidade em vídeo conferências; e de perda de pacotes, para promover mais segurança na troca de informações.





Agora com a camada de IA o PIU decide qual o melhor caminho e método de roteamento para otimizar o desempenho da rede. “A tecnologia leva em consideração fatores como latência, largura de banda disponível e prioridades de aplicativos, respondendo a picos instantâneos e solicitando mais largura de banda de forma dinâmica ou redirecionando essa demanda, por meio de nosso backbone multicloud híbrido dedicado”, completa Falsarella.





O PIU é compatível com qualquer solução de sobreposição, como SD-WAN, IP-SEC ou ZTNA. Também pode ser combinado com soluções de Secure Access Service Edge (SASE), como Zscaler e Fortinet. O serviço de internet ponta a ponta está aderente a todas as legislações globais, incluindo as mais regulamentadas como a China.



A Deutsche Telekom atua em mais de 50 países, tem mais de 500 pontos de presença (PoPs) em todo o mundo e é sustentada por backbones de 25 provedores de nuvem e parceiros internacionais, que permitem oferecer suporte robusto aos clientes nacionais e internacionais.