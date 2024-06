Prorrogado prazo de validade dos Termos de Concessão de Uso para beneficiários dos assentamentos estaduais

Foi publicada, no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (27/6), a portaria 26/2024 , que prorroga até 31 de dezembro a validade dos Termos de Concessão de Uso dos beneficiários do Programa Nacional da Reforma Agrária de Assentamentos Estaduais.

O benefício é para os assentamentos que estejam com o termo vencido ou a vencer neste ano. A iniciativa aplica-se aos beneficiários em situação regular na relação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (RB-Incra). Não terão o prazo prorrogado aqueles com situação irregular ou com apontamentos no Tribunal de Contas da União pendente de regularização.

“Diante da situação de calamidade do Estado, a prorrogação é importantíssima para evitarmos que os assentados fiquem sem acesso a seus direitos legais, como o Talão do Produtor, a contribuição previdenciária e até mesmo a solicitação de recursos financeiros”, explica o titular da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Carlos Gomes.

A Sehab é responsável por formular, coordenar e executar a política de regularização fundiária rural.

Mais informações pelo e-mail [email protected] e pelo Whatsapp (51) 98130-0061.