Meu Crediário realizará o 2º Fórum do Lojista em Salvador

No dia 20 de julho, dia anterior à inauguração da 35º feira Bahiacal, acontecerá o 2º Fórum do Lojista em Salvador. Evento exclusivo com foco no desenvolvimento do varejo de moda que reunirá renomados palestrantes do setor, proporcionando uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento para os lojistas da região.

O 2º Fórum do Lojista é promovido pelo Meu Crediário, Data System e Aberc e tem o objetivo de fortalecer e profissionalizar ainda mais o mercado de varejo no Nordeste. No 2º Fórum do Lojista, os participantes terão a oportunidade de acessar insights sobre o comportamento dos clientes e as tendências de mercado e inovações.

Palestrantes já confirmados:

Marcelo Ortega: escritor, palestrante e treinador internacional, focado em técnicas de venda e motivação.

Ermelino Espíndola: especialista em Gestão de Lojas e criador do canal "Falando de Loja", que abordará temas sobre gestão de varejo e metodologias práticas.

Jeison Schneider: CEO do Meu Crediário e especialista em estruturação de operações de crediário para o varejo, compartilhar insights para maximizar resultados no Crediário.

Alex Marques: Diretor Comercial na Data System, apresentará soluções tecnológicas inovadoras para a gestão de lojas.

Data da Fórum do Lojista: 20 de julho

Local: Centro de Convenções, Salvador, BA

Link para inscrição: https://www.instagram.com/aberc_bahiacal/

35ª Feira Bahiacal, Salvador - BA

A empresa Meu Crediário também estará presente na 35ª edição da Feira de Negócios Bahiacal, que ocorrerá de 21 a 23 de julho no Centro de Convenções em Salvador, BA. Esse evento voltado para o setor de calçados e varejo, promete ser uma oportunidade na troca de contatos e conhecimentos para os lojistas da região.

Essa é a oportunidade de entender o cenário competitivo do mercado e as soluções tecnológicas voltadas para o varejo, como softwares de gestão que automatizam processos, e discutir junto dos idealizadores dessas inovações como desenvolver negócios ainda mais lucrativos.

Data da Feira 35º Bahiacal: 21 a 23 de julho

Local: Centro de Convenções, Salvador, BA

Para mais informações e cadastramento na 35° Bahiacal, basta clicar aqui.