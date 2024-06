Pesquisa Global: 93% dos empreendedores brasileiros apostam na IA

A Pesquisa Global de Empreendedorismo 2024 da GoDaddy, realizada com empreendedores e proprietários de pequenas empresas em 15 países em todo o mundo, revela insights sobre suas perspectivas em relação às tecnologias de inteligência artificial (IA), desafios e suas metas para o crescimento dos negócios.

O poder potencial da inteligência artificial para pequenas empresas

Os resultados da pesquisa mostram que a grande maioria dos pequenos empresários brasileiros está confiante em sua capacidade de navegar pelas ferramentas de IA (91%) e acredita que a implementação da inteligência artificial pode ter um impacto positivo tangível em seus resultados (93%). Juntamente com uma atitude positiva em relação à IA, eles estão dispostos a adotar os avanços tecnológicos para ajudar a impulsionar o sucesso. Esse alto nível de aceitação reflete a visão da IA como uma ferramenta valiosa para aumentar a eficiência, a produtividade e, potencialmente, a lucratividade.

Além disso, quando se trata de investir em ferramentas de IA, os brasileiros têm clareza sobre as áreas que escolheriam para otimizar seus negócios. Os três principais pontos apontados como benefícios do uso da IA foram o impacto positivo no atendimento ao cliente (44%), o potencial para aumentar a eficiência (47%) e a relação custo-benefício (39%).

Os entrevistados identificaram ainda as principais áreas em que a IA poderia trazer mais benefícios para as operações de suas pequenas empresas, citando marketing (75%), atendimento ao cliente (62%) e planejamento e estratégia de negócios (55%). No geral, 94% dos proprietários de pequenas empresas acreditam que a digitalização melhorou consideravelmente seus processos de trabalho.

Desafios na implementação da IA

Apesar do entusiasmo e da confiança, os desafios apontados com relação à implementação de ferramentas de IA incluem custos potenciais (59%), falta de conhecimento sobre as soluções disponíveis (52%), falta de compreensão dos benefícios (37%) e falta de tempo para implementar essas ferramentas (26%).

Para ajudar empreendedores e proprietários de pequenas empresas a enfrentar esses desafios, a GoDaddy oferece serviços de IA fáceis de usar, como GoDaddy Studio e domínios com a extensão .ai.

Outro dado aponta que 58% das pequenas empresas brasileiras relataram que manter-se informado sobre o rápido avanço da tecnologia era um desafio, o maior entre todos os países pesquisados, acima também da média global de 39%. A GoDaddy apoia os empreendedores brasileiros e proprietários de pequenas empresas, oferecendo recursos de IA gratuitos, incluindo a Biblioteca de Prompts de IA GoDaddy para ajudar os empreendedores a aprender como a IA pode simplificar seus fluxos de trabalho, economizando tempo e acelerando o crescimento de seus negócios. Essa coleção cuidadosamente selecionada foi projetada para ajudar os empreendedores em várias tarefas de negócios, como criação de conteúdo para marketing e simplificação do atendimento ao cliente.

Metas dos brasileiros para o crescimento dos negócios

À medida que os empreendedores brasileiros abraçam o potencial da IA para impulsionar seus negócios, os resultados da pesquisa da GoDaddy ressaltam suas aspirações de transformação digital e crescimento futuro. No Brasil, 93% dos empreendedores acreditam que a digitalização é fundamental para seus negócios, um pouco acima da média global, que é de 90%.

Com otimismo contínuo, 90% dos entrevistados brasileiros esperam que seus negócios cresçam nos próximos 3 a 5 anos, em comparação com o total global de 83%. Para aqueles que esperam que seus negócios cresçam pelo menos 50% nesse período, os brasileiros relataram 40%, em comparação com o total global de 34%.

"À medida que os proprietários de pequenas empresas no Brasil exploram o potencial da IA, a GoDaddy fornece ferramentas e recursos necessários para que eles se sintam confiantes em adotar os avanços tecnológicos digitais", disse Luiz D'Elboux, Country Manager da GoDaddy no Brasil. "São ferramentas como o Guia Gratuito GoDaddy's de IA, onde os empreendedores podem navegar pelos benefícios da implementação da tecnologia enquanto se concentram em acelerar o crescimento de seus negócios".

A Pesquisa Global de Empreendedorismo GoDaddy 2024 foi realizada pela Advanis em janeiro de 2024 na Espanha, Brasil, México, Colômbia, Índia, Alemanha, Áustria, Suíça, Filipinas, Malásia, Paquistão, Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Os critérios de amostragem foram proprietários de pequenas empresas, e as empresas foram definidas com base no número de funcionários, variando de um a 49. Um total de 4.383 pessoas foram pesquisadas, 526 delas no Brasil. O primeiro conjunto de resultados foi divulgado no início de março com foco na diversidade, especialmente no empreendedorismo feminino.

Para mais informações: www.godaddy.com.br.

A GoDaddy tem como objetivo ajudar empreendedores em todo o mundo a iniciar, crescer e ampliar seus negócios digitais. As pessoas podem criar um nome e um logo para seus empreendimentos, construir um site profissional, atrair clientes e vender seus produtos e serviços on-line, sendo possível gerenciar tudo em um só lugar com suporte especializado em português e com pessoas atendendo ao telefone.