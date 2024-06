AGCO oficializa a demissão de 80 funcionários em Santa Rosa

A indústria de equipamentos agrícolas AGCO demitiu 80 funcionários na unidade de Santa Rosa. Segundo a empresa, a medida faz parte de uma revisão estratégica de suas operações, após uma análise criteriosa dos cenários de mercado e para garantir a sustentabilidade e competitividade da empresa.

O número de desligamentos corresponde a 14% de todo o quadro de funcionários da fábrica, que atualmente emprega 570 colaboradores. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Santa Rosa e Região, Savio André dos Santos, a categoria está em “conversas, tratativas e reuniões com a direção da AGCO”.

Em 25 de março, a AGCO anunciou layoff, o que significa a paralisação de 350 a 370 trabalhadores por no mínimo dois meses, podendo ser prorrogado por mais um mês. Nessa conta, o retorno aconteceria, no máximo, até junho. Agora, a AGCO informou que o layoff vai seguir até agosto.

Segundo a empresa, ambas as medidas foram necessárias para que a AGCO “siga atuando de maneira sólida, cumprindo os compromissos de levar aos agricultores e demais clientes as mais modernas soluções agrícolas”, diz a nota.

Dirigentes sindicais manifestam preocupação em relação à repercussão que a retração do mercado de máquinas colheitadeiras exercerá junto às indústrias fornecedoras de peças locais. As negociações entre as partes, que pode também estabelecer um banco de horas, devem se estender até sexta-feira (28).

Confira a íntegra da nota da empresa:

“A AGCO informa que após criteriosa análise dos cenários de mercado e com o objetivo de garantir a sustentabilidade e competitividade da empresa, realizou uma revisão estratégica de suas operações, impactando o desligamento de 80 colaboradores em sua unidade de Santa Rosa (RS). A fábrica emprega atualmente 570 funcionários.

A unidade manterá até agosto o lay off iniciado em 25 de março de 2024. A medida, aprovada pelos trabalhadores e amplamente negociada e aprovada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Rosa, visa também ajustar a produção à demanda do mercado, com o menor impacto possível a seus colaboradores.

Tais medidas são necessárias para que a AGCO siga atuando de maneira sólida, cumprindo os compromissos de levar aos agricultores e demais clientes as mais modernas soluções agrícolas. A AGCO informa que todos os esforços e atuação estão de acordo com as melhores práticas de gestão, integridade e legalidade.

A empresa reitera o reconhecimento e agradecimento pela valiosa contribuição de cada colaborador, e reforça o compromisso com a transparência, respeito, sustentabilidade, bem como seus demais valores e crenças culturais.”