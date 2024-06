Sete municípios da região Celeiro aderem à segunda Equipe de Saúde da Família da Rede Bem Cuidar

A Secretaria Estadual da Saúde, por meio do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, publicou nesta terça-feira (25) o resultado do processo de adesão para segunda Equipe de Saúde da Família (eSF) da Rede Bem Cuidar. Foram 110 cidades selecionadas que contarão com incentivo estadual para implantação e custeio mensal. Na região Celeiro, sete municípios estão entre os contemplados.

A ampliação de uma Equipe de Saúde da Família tem o objetivo de fortalecer a colaboração entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde na construção de estratégias humanizadas na forma de cuidar dentro do território.

Cada eSF é composta de maneira multiprofissional por médico (preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade), enfermeiro (preferencialmente especialista em saúde da família) auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS).

Também podem integrar a equipe agente de combate às endemias e os profissionais de saúde bucal (cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico em saúde bucal). As equipes iniciarão o desenvolvimento das ações nos municípios selecionados a partir do segundo semestre deste ano.

Na região Celeiro, estão entre os municípios cuja adesão à segunda Equipe de Saúde da Família da Rede Bem Cuidar foi aprovada: Crissiumal, Humaitá, Miraguaí, Redentora, Santo Augusto, São Martinho e Três Passos.