In-cosmetics Latin America abre credenciamento para edição especial de 10 anos

A edição especial de 10 anos da in-cosmetics Latin America, feira 100% dedicada a matérias-primas de cosméticos, será 28% maior. Isso significa não só uma expansão física, mas, principalmente, novos fornecedores e um número maior de lançamentos. O credenciamento gratuito e on-line já está aberto para químicos, formuladores, profissionais de marketing e P&D de indústrias de cosméticos, que estarão reunidos entre os dias 25 e 26 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Em uma indústria pulsante, veloz e plural como a de beleza e cuidados pessoais, que teve um superávit comercial, em 2023, de 130,2%; o melhor desempenho do setor na última década, segundo a ABIHPEC, o evento assumiu ao longo de toda a última década a posição de conexão em negócios do Brasil e da América Latina com o que há novidades em termos de formulações, ativos e tecnologias para produção de cosméticos.

“Para que os profissionais do setor possam criar produtos, linhas e soluções de sucesso, o primeiro passo é sempre a matéria-prima, um universo cada vez mais avançado, baseado em ciência, tecnologia e sustentabilidade”, explica Ana Beatriz Elia, head do evento.

Década de estratégia e crescimento

A indústria da beleza tem ciclos de tendências, sempre impulsionados por inovação e ligados ao comportamento das pessoas. Em 10 anos, a in-cosmetics Latin America adiantou muitos desses movimentos, como o poder do carvão ativado, as propriedades do açaí, a praticidade dos cosméticos em bastão e da onda “on the go”, até, mais recentemente, o avanço dos cosméticos com foco em bem-estar e até mesmo antiestresse.

Em 2023, a edição registrou recorde de público. Foram 5.983 visitantes únicos, crescimento de 23% em relação ao registrado em 2022. O evento contou, ainda, com 194 expositores, com representantes de 32 países.

Nesta edição de 10 anos, uma das grandes novidades é a expansão de 28% na área expositiva, o que reflete o bom momento do setor e, também, o reconhecimento da in-cosmetics Latin America como um ambiente estratégico no calendário de marketing, negócios e criação das empresas de HPPC. “É importante ressaltar que concentramos os principais fornecedores globais de matérias-primas e a programação de conteúdo é inteiramente voltada para avanço do mercado em questões urgentes, como a participação da indústria na redução dos efeitos das mudanças climáticas, por exemplo”, fecha a executiva.

O credenciamento para participar da in-cosmetics está disponível no site: https://www.in-cosmetics.com/latin-america/